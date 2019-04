Pedro Sánchez: "Allí donde Iglesias no está, el PSOE se puede entender con Podemos"

El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha dicho que "allí donde Pablo Iglesias no está, el PSOE se puede entender con Podemos" y que "con dirigentes como Errejón el PSOE tendría más opciones de entenderse" que con Iglesias.

En una entrevista en Onda Cero, en la que ha dicho que le parece un "error" la idea de un presidente independiente -como proponen Felipe González y Esperanza Aguirre, entre otros-, Sánchez ha criticado la consulta a las bases de Podemos y ha advertido con sarcasmo que entenderá como un "fracaso" de Iglesias que "no supere el 90% de apoyo" a su pregunta.

Tras defender que los referéndum se hacen "para validar o no acuerdos, no rupturas de acuerdos", ha recordado que referentes de Podemos como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exfiscal Jiménez Villarejo no comparten la estrategia de Iglesias.

"Tres fuerzas del cambio están votando igual"

El líder socialista ha arremetido contra el de Podemos por no haberse "querido nunca sentarse a negociar" y haber "estado siempre en campaña electoral" durante los 115 días que han transcurrido de legislatura. "Se ha sentado, se ha levantado, se ha vuelto a sentar, se ha vuelto a levantar, me ha insultado con la cal viva, en definitiva ha estado más en las siglas que en el interés general", ha lamentado.

A diez días de la última ronda del Rey, Sánchez sigue pidiendo a "aquellos que tienen en su mano evitar la repetición de elecciones que den un paso al frente". No obstante, se ha mostrado convencido de que, si hay elecciones, los españoles le "premiarán" a él y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por haber "intentado el acuerdo" para gobernar, y "castigarán" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al del PP, Mariano Rajoy, por "vetar" y por "vegetar", respectivamente.

Sánchez ha sostenido también que en el Congreso se está viendo que las "tres fuerzas del cambio están votando igual" y que eso demuestra que, si el acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos no se materializa, es por los "sillones" y el "interés personal" de Iglesias, a quien ha recordado que él "nunca" se ha negado a que estuviera en gobierno. En la entrevista, Sánchez también ha aseverado que la fórmula de buscar un presidente del Ejecutivo independiente es un "error" y que él cree que el presidente de España "tiene que ser alguien votado por los españoles".