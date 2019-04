El alcalde de Pedrera reconoce su "error", pero dice que todo forma parte de una "manipulación que está haciendo el PSOE"

Antonio Nogales, alcalde del pueblo sevillano de Pedrera, se ha visto envuelto en una polémica por la filtración de un vídeo en el que se escucha al regidor decir que le "gustaría ver a gente fusilada" y que, al parecer y según la explicación que da en Espejo Público forma parte de una "manipulación que está haciendo sobre todo el PSOE".

El origen de la polémica surge tras una reyerta entre varios vecinos de Pedrera, unos de nacionalidad rumana y otros no. Esta pelea desencadena una serie de altercados y el regidor en una intervención en la calle acaba diciendo esta frase que forma parte de un vídeo grabado del que no se ha difundido la secuencia completa.

Nogales ha explicado en Espejo Público que "lógicamente" a él no le gustaría ver a nadie fusilado. "Esa asamblea de la que se están sacando esos clips duró aproximadamente más de una hora y cuarto, de la cual yo estuve 73 minutos intentando explicar algo que sé que esas personas que estaban allí no quieren escuchar".

El regidor de Pedrera reconoce que se equivocó. "Al final cometí un error, desgraciado, desafortunado del que me arrepentí inmediatamente que es poner en mi boca lo que querían escuchar". Además sigue argumentando que "esas personas no querían escuchar que el único medio que tenemos para solventar los pequeños problemas es la Justicia".

Nogales dice que "quien grabó es una militante del PSOE también de Pedrera" y añade "yo no intuí que fueran a tener tanta mal idea, el comandante de la Guardia me lo advirtió, pero no llegué nunca a pensar que la bajura moral, sobre todo, de gente que dice que son del PSOE llegara a estos límites". Nogales pone nombre y apellidos a la que él considera que es la responsable de esta campaña y es Verónica Pérez, la que con la gestora socialista se presentó como "la única autoridad del PSOE".

El PSOE ha pedido la dimisión de Nogales aunque el portavoz de este partido en la localidad sevillana ha admitido que personalmente él no hubiera tomado esa decisión pero que corresponde a la dirección provincial.