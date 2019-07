La nueva directora del CNI, Paz Esteban, ha garantizado que el centro "estará a la altura" con plena funcionalidad tras la salida por jubilación del general Félix Sanz Roldán: "Nuestros conciudadanos pueden estar tranquilos". Paz Esteban, que ocupaba el cargo de secretaria general, 'número dos', ha dicho que "es un compromiso y una responsabilidad para que este centro que efectivamente siga funcionando con normalidad y esté a la altura de lo que nuestras autoridades y ciudadanos esperan de nosotros".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había comentado antes que el CNI "no está en interinidad" y que "en ningún caso afecta que el Gobierno esté en funciones". Y que "no empezamos una nueva etapa. No se trata de ninguna nueva página, seguimos trabajando, cumpliendo la Estrategia Nacional de Inteligencia, haciendo frente a retos muy importantes que tenemos", ha señalado.

La nueva directora ha evitado responder en detalle a una pregunta sobre el número de efectivos: "Nunca somos excesivamente claros. Hablemos de más de 3.000 personas" y ha destacado los retos que tienen por delante en conexión con otros servicios de inteligencia para hacer frente a las "amenazas globales con elementos cada vez más sofisticados", citando los ciberataques o las 'fake news'.

Robles se ha remitido a la investigaciones judiciales en marcha al ser cuestionada sobre los ciberataques recientes sufridos por el Ministerio de Defensa y los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que redactar la sentencia del 'procés': "Determinados ataques son más fáciles de prevenir y evitar gracias a la intensidad del trabajo que se realiza", ha señalado en referencia al CNI.

TODA LA VIDA EN EL SERVICIO SECRETO

Paz Esteban López (1958) es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en el entonces conocido como Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) en 1983 y continuó en el CNI en diferentes puestos relacionados con la Inteligencia Exterior. En 2004 pasó a desarrollar funciones de planeamiento y estrategia en órganos de dirección.