Patxi López, en alusión a Podemos: "Solo insulta quien no tiene argumentos ni razón"

El presidente del Congreso, Patxi López, ha afirmado en Bilbao sobre las negociaciones para la formación de gobierno que "todo el mundo debiera entender que dialogar y entenderse con el diferente es una obligación".

En su discurso en la presentación de Idoia Mendia como candidata socialista a lehendakari, López ha recordado la tradición de pacto del PSE-EE y de la política vasca y la ha puesto de ejemplo para España. "Los socialistas (vascos) sabemos decir no cuando hay que decir no. Y sabemos llegar a acuerdos cuando son necesarios porque no defendemos de forma numantina posiciones partidarias, sino que buscamos siempre, por encima de nuestras siglas, lo mejor para la gente, la mejora de las condiciones de la ciudadanía", ha comentado.

El presidente del Congreso ha sostenido que en España se debe entender que "pactar no es renunciar, pactar es buscar el camino que permite llevar a la práctica las políticas que necesitan los ciudadanos". "Y para pactar hay que tener voluntad de pacto, pero también hay que tener proyecto político porque no se trata de repartir sillones, se trata de pactar políticas. Lo que legitima un acuerdo -ha añadido- es el proyecto político de cada firmante y nosotros tenemos proyecto político y voluntad de pacto".