Participantes en la 'Marcha por la Dignidad' hacen un escrache a Carlos Floriano en su domicilio de Cáceres

La miembro de la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura y miembro de los 'Campamentos Dignidad' María Luisa Prudencio ha explicado que participantes en la marcha han pegado algunos carteles en la fachada del domicilio del dirigente 'popular' con la leyenda de "Se busca" y han coreado lemas de los que se vienen cantando durante la marcha.

Cabe recordar que esta marcha, que partió hace unos días, ha llegado este domingo a Cáceres y su punto final será el próximo jueves, día 9, cuando se prevé que llegue a Mérida coincidiendo con el día en el que el Parlamento de Extremadura someta a votación la Ley de Renta Básica.

"Le hemos dado algunos gritos porque este señor (Floriano) algo tiene que decir de lo que está ocurriendo en Extremadura y en toda España", ha recalcado Prudencio, quien ha añadido que estas "acciones van a formar parte de todas las marchas".

María Luisa Prudencio ha considerado esta forma de protesta como "un acto absolutamente cívico y no violento" y ha avanzado que se va a "llamar la atención de esta manera y de cualquier otra manera" que ellos entiendan que es "justa".

"Que vayan aprendiendo, que vayan aprendiendo, que no les vamos a dejar tranquilos, no les vamos a dejar tranquilos, sencillamente porque a la gente ya le falta agua en sus domicilios, la gente está amenazada de desahucio, la gente tiene hambre", ha sostenido.

"Va a ser algo que por donde quiera que pasemos, vayamos juntos o separados, vamos a señalarles con el dedo, que es de lo que se trata, ni más 'escrache' ni menos, sino señalarles con el dedo", ha resaltado.

Preguntada por si había presencia de policías en el entorno del domicilio del político 'popular', María Luisa Prudencio ha indicado que "había poquita policía" y que no les han pedido documentación.

"Cuando cualquier compañero o compañera, cuando cualquier ciudadano o ciudadana de este país se presenta ante las puertas de un responsable de lo que está ocurriendo, no hay que pedirle ninguna documentación, no hay ningún problema en entregársela a las fuerzas de seguridad, evidentemente, porque no estamos haciendo nada con lo que no tengamos razón", ha concluido.