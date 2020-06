El Parlament celebrará este viernes un nuevo debate de investidura con Jordi Sànchez como candidato

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este viernes 13 de abril el pleno para investir al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid).

Torrent ha firmado esta mañana el decreto de convocatoria del debate de investidura, después de la ronda de consultas que llevó a cabo entre el viernes y el sábado, tras la que propuso el nombre de Sànchez, que esgrimirá un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le permita salir de la cárcel para poder ser investido president.

Torrent ha enviado además un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en que le adjunta la resolución del Comité de Derecho de Humanos de Naciones Unidas que instaba al Estado, como medidas cautelares, a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar los derechos políticos de Sànchez.

En el escrito adjunta la convocatoria del pleno y afirma que la resolución del Comité del 23 de marzo es de obligado cumplimiento para "todos los poderes del Estado" y exige que se habiliten los mecanismo necesarios para que Sànchez se pueda someter al debate de investidura. Añade que "en el caso de que el Tribunal Supremo no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez y el Estado estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales".

Torrent ya convocó un pleno en marzo para investir a Sànchez, pero lo desconvocó cuando la justicia denegó al candidato de JxCat tanto la excarcelación provisional como un permiso para acudir al pleno, requisito indispensable para ser investido.

El presidente del Parlament, JxCat y ERC confían en que esta vez sea distinto, ya que consideran que la resolución del Comité de Derechos Humanos es vinculante, y concluyen que garantizar los derechos políticos de Sànchez pasa por que le dejen ir al pleno.

Primero los letrados del Parlament en un informe, y luego el Tribunal Constitucional en un auto del 27 de enero, establecieron que cualquier investidura debe pasar por que el candidato acuda al Parlament porque, si no, no sería reglamentaria.

Arrimadas rechaza argumentos de Torrent sobre la ONU para investir a Sànchez

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado los argumentos que ha esgrimido Roger Torrent sobre la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a Jordi Sánchez. El Comité de Derechos Humanos, formado por 18 miembros, aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, pero dos de ellos firmaron un escrito en el que se llamaba a España a adoptar "las medidas necesarias para garantizar" que pueda "ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

En un apunte en su cuenta de Twitter, Arrimadas ha replicado a Torrent que el Comité de Derechos Humanos de la ONU "no dicta sentencias ni medidas cautelares": "No es un tribunal", ha subrayado la también portavoz nacional de Ciudadanos. Además, Arrimadas señala que el Comité de Derechos Humanos de la ONU "no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión de Sánchez" ni sobre su investidura. "Dejen de mentir y vuelvan al 'seny', si es que pueden", ha reclamado Arrimadas a las formaciones independentistas a través de las redes sociales.