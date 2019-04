De Páramo: "Vamos a seguir trabajando para que el PP pueda sumarse"

El secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha asegurado en su partido van "a seguir trabajando para que el PP pueda sumarse" al acuerdo firmado por Albert Rivera y Pedro Sánchez. En el programa Espejo Público, el dirigente de la formación naranja se ha mostrado "convencido de que la la gran mayoría de votantes del PP están de acuerdo" con muchos de los puntos del pacto.

"El acuerdo Ciudadanos-PP-PSOE es el preferido por la gran mayoría de españoles y lo que pedimos es el esfuerzo de mirarse la propuesta", ha dicho en referencia a los dirigentes 'populares'. De Páramo ha asegurado que, para afrontar esta nueva etapa, "hay que tener voluntad política" y ha pedido "generosidad" y "ser valientes" ante medidas como eliminar los aforamientos.

El dirigente de C's ha insistido en que están "intentado desbloquear esta situación" y ha puesto en valor el esfuerzo por lograr "una cosa histórica que es poner de acuerdo a partidos que nunca han estado de acuerdo". Al PP le ha pedido "que hable del contenido" y "diga lo que no le parece bien". "Nos sentamos en una mesa y cambiamos y negociamos lo que no nos guste", ha dicho. "Lo que no se puede hacer es criticar y no proponer nada, y bloquear una situación e irnos a unas nuevas elecciones donde nada cambia", ha añadido.

Más crítico se ha mostrado con Podemos, un partido del que cree que "lo único que ha hecho ha sido pedir vicepresidencias, la CNI... y no ha sido capaz de llegar a acuerdos". "Hay que estar en el centro, hay que hablar con unos y con otros, hay que dejar los bandos y los bloques", ha recomendado en torno al proceso negociador.