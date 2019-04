De Páramo, sobre el PSOE: "Si las líneas rojas se pasan, nos levantaremos de la mesa y nos iremos a la oposición"

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, cree que en un Gobierno en funciones debe dar explicaciones a los ciudadanos sobre las decisiones que está tomando, en respuesta a las declaraciones de Mariano Rajoy en una entrevista en Onda Cero y añade que "no hay que tenerle miedo al Parlamento ni a los ciudadanos".

Sobre las mejoras que ha anunciado Ciudadanos en el pacto de Gobierno firmado con el PSOE horas antes de la reunión entre los socialistas y Podemos, dice que "el pacto estaba abierto a la sociedad civil y a todas aquellas personas y entidades que quisieran mejorarlo". Por ello, insiste en que los equipos de trabajo del PSOE y de Ciudadanos van a trabajar para que el pacto represente al máximo de personas posibles "independientemente de la agenda personal de Sánchez".

Fernando de Páramo insiste en que su partido no va a asistir a la reunión entre Sánchez e Iglesias porque su intención no es hablar de sillas, si no de medidas económicas y sociales, pero subraya que "reuniones para escenificar un fracaso no son nuestro estilo" y recuerda que Ciudadanos ha firmado un acuerdo con más de 200 reformas y dice que si "las líneas rojas se pasan, nos levantaremos de la mesa y nos iremos a la oposición".

Insiste en que las propuestas que Podemos quiere llevar a cabo son "antagónicas" a las del PSOE, pero insiste en que las reuniones de Pedro Sánchez "nosotros las vemos con total normalidad".

Preguntado sobre si Podemos y el PSOE podrían llegar a un acuerdo, Fernando de Páramo insiste en que hay un pacto firmado, pero explica que si Sánchez quiere romperlo, su partido hará su trabajo desde la oposición aunque recuerda que este acuerdo está apoyado por el "80% de la militancia del PSOE".

Fernando de Páramo cree que aunque haya riesgos la solución es "arriesgar y bajar a la arena e intentar llegar a acuerdos", y critica la posición del PP, de quien dice está esperando "a que haya elecciones", pero insiste en que si se celebran nuevos comicios, el panorama político quedaría igual que ahora.