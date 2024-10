Page afirma que "la riqueza es nacional" respecto al modelo de financiación: "Nos oponemos a dividirla por territorios"

"La riqueza de España es de todos, la riqueza es nacional". Así defiende el líder autonómico de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, un modelo multilateral de financiación en España. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, continúa con la ronda de contactos con los líderes autonómicos los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de Murcia, Fernando López Miras, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Este último, uno de los dirigentes socialistas más críticos con el acuerdo con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular.

"Castilla-La Mancha se opone siempre a que la riqueza se distribuya entre todos y se empiece a computar por territorios. Hablando de manera clara: la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos y la de Cataluña no es de los catalanes; es de todos", ha defendido tras reunirse con Sánchez en Moncloa.

Para Page, "nunca la igualdad de España" ha estado tan ligada a la "unidad". "La economía es interdependiente, no se puede trocear en 17. Insisto, los territorios no pagamos impuestos, sino que los pagan los ciudadanos y las empresas. Cuando se habla de solidaridad, se camufla lo que supone la soberanía y la riqueza nacional que no es la solidaridad porque solo se puede predicar de algo que es tuyo, pero si es nacional entonces hablamos de justa redistribución de la riqueza", insiste. Dentro de la conversación de la "redistribución" y la "solidaridad" de todos los españoles, ha citado el artículo 156 de la Constitución para apuntalar su punto de vista.

En esta línea, ha avanzado que va a remitir a Sánchez un documento de trabajo para plantear una ley de armonización fiscal que evite la competencia fiscal entre comunidades.

"No hay singularidad posible a la hora de abordar la enfermedad o la educación de nuestros hijos"

Page ha insistido en la necesidad de redistribuir la riqueza entre los españoles, no entre territorios. "Ningún territorio puede querer quedarse con todo lo que tiene de riqueza, porque es consecuencia de la actividad de generaciones enteras de toda España" y distribuir después un cupo de solidaridad. A su entender, cualquier negociación debe ser multilateral y sin más regímenes especiales que los que marca la Constitución, el vasco y el navarro. Y esta negociación, recalca, no puede partir desde el documento firmado entre ERC y el PSC.

Los asuntos pendientes de Castilla-La Mancha con el Estado

Page ha sido el barón del PSOE más crítico con el pacto fiscal en Cataluña, que ha tildado de "egoísta". El líder autonómico ha acudido a Moncloa con un documento con "más de 190 asuntos pendientes" que tiene la Comunidad Autónoma con el Estado donde destaca el agua o la energía. Entre ellos se encuentra la financiación singular. Sobre el agua, Page defiende "agotar" la capacidad de desalación que tiene el país antes que abordar otras vías.

"En un país en el que nunca se ha gestionado sensatamente la mayoría de los recursos hidráulicos, pero que no dejará de contar con el mar, bastante insultante es que se piense en desecar un río teniendo la capacidad instalada en desalación en España con un uso relativo. Lo primero que se debería plantear en España es agotar toda la capacidad de desalación que tenemos ya instalada", ha concluido.

