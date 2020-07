Pachi Vázquez: "Feijóo y el narcotráfico andan ahí-ahí"

El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, se ha referido este jueves a las sospechas de los socialistas sobre anomalías en las actividades privadas de los dos últimos jefes territoriales de la Xunta en Pontevedra, ante lo que ha señalado: "Feijóo y el narcotráfico andan ahí-ahí".

El dirigente socialista hizo esta afirmación sobre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que el Ejecutivo gallego informase de que no se han apreciado anomalías en la situación del anterior jefe de Medio Ambiente en Pontevedra y de su sucesor, vinculados a actividades privadas.

El diario El País había publicado que el primero de ellos, Evaristo Juncal, mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes. Pachi Vázquez sostuvo estas críticas en una comparecencia informativa en la que respondió a la polémica sobre las obras de su casa en San Amaro (Ourense), que están siendo investigadas por la Agencia de Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta, ante lo que insistió en varias ocasiones en que la justicia "pondrá a cada uno en su sitio".

El dirigente socialista negó que la ética marque la actitud de la Xunta y señaló que el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, tres meses antes de su nombramiento trabajaba en empresas a las que está adjudicado obras. "No sé si es legal; ético no es", manifestó. "Feijóo, Hernández, nombraron" como jefes territoriales "a personas claramente relacionadas con el narcotráfico de este país. Por cierto: ellos sí que tienen viviendas ilegales y no las va a visitar nadie", señaló Pachi Vázquez, en referencia a la polémica sobre las obras de su casa.

Además, dijo que tanto el presidente gallego como Agustín Hernández deberán demostrar cuál es su relación con Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego, encarcelado por su vinculación con la trama Gürtel" y "qué tratos" tenía con él el conselleiro de Medio Ambiente.

Pachi Vázquez destacó que el diario el País sacó una relación "detallada de todos aquellos vínculos con personas vinculadas con el narcotráfico que tenía ese delegado territorial", tras lo que señaló: "Feijóo y el narcotráfico andan ahí-ahí; hubo elementos que tendrán que explicar", ante lo que añadió que "por algo" destituyó y "por algo" nombró al jefe territorial de Pontevedra. Respecto a la polémica de las obras de su casa, señaló que, "afortunadamente, en este país existe justicia y, ante la manipulación y las mentiras, los juzgados van a poner a cada uno en sus sitio".

"Todo este nivel de manipulación y mentira va a acabar en el juzgado y, una vez más, a cada uno en su sitio", señaló en referencia a las supuestas irregularidades publicadas por el diario ABC. Vázquez, que no quiso responder a detalles concretos de este asunto, reiteró en varias ocasiones que la justicia pondrá a cada uno en su sitio. "Pasarán por el juzgado quienes tengan que pasar para recuperar" la justicia, indicó, y agregó que cree en ella y que está "absolutamente tranquilo".