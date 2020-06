Pablo Iglesias: "Vamos a defender el proyecto de la UE pero en claves muy distintas"

Pablo Iglesias ve "poco elegante" que se aproveche el referéndum británico para ganar votos y ha recordado que Podemos viajó a Reino Unido para participar con los laboristas en la campaña de permanencia en la UE. Cree que habría que impulsar una UE que respete más los derechos sociales y humanos.

Otros partidos achacan a Podemos haber incluido a Izquierda Unida en sus filas, partido que sí ha pedido que se revisen acuerdos con la UE, pero Iglesias mantiene que su partido va a defender "el proyecto de la UE pero refundado en otras claves muy distintas".

El líder de Unidos Podemos cree que el crecimiento es incompatible "con las mal llamadas políticas de austeridad" y cree que hay que hacer políticas fiscales expansivas que favorezcan el consumo interno. "La UE tiene que respetar los derechos humanos, pero cuando es compatible con sueldos basura el proyecto de Europa entra en crisis", apunta.

Sobre las grabaciones filtradas entre el líder de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso y el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, asegura que no le preocupa el desarrollo del proceso de las elecciones generales pero no ve serio que al frente del ministerio del Interior "haya un señor que ha usado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos". Además, cree que el hecho de que se le pueda espiar en su propio despacho denota que "no hay ningún control en esta cartera". "Sería muy grave que el ministerio del Interior hubiera actuado para atacar a nuestro partido, seríamos víctimas del uso fraudulento de las instituciones del Estado", destaca.