Pablo Iglesias pide a los barones del PSOE que den un poco de cuerda a Pedro Sánchez

En el PSOE tras la tormenta no llega la calma pero si un poco de silencio. El silencio del presidente de Extremadura, que se quejó de que en su partido no hay libertad para la crítica.

El silencio de Susana Díaz que el jueves le defendió y que ahora, desde las redes sociales, ataca a Rajoy por el caso Rita Barberá. Intentar lo intentan, pero la tensión interna en el PSOE sigue donde estaba.

Pedro Sánchez no descarta intentar formar gobierno y algunos en su partido lo verían con buenos ojos. Una alternativa que necesita de Podemos y partidos independentistas. Por eso Susana Díaz recuerda que en el Comité Federal se pactó tanto el no al PP como el no a Podemos.

Un debate en el que ha intervenido Pablo Iglesias quien ha instado a Pedro Sánchez a que se decida y opte por intentar formar gobierno con Podemos. “Creo que vivimos una situación kafkiana. En el PSOE no quieren a Pedro Sánchez de presidente. Nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino”

Pablo Iglesias ha coincidido en un acto oficial con Javier Lambán, el presidente socialista de Aragón, y ha aprovechado la ocasión para aconsejarle que den un poco de cuerda a Pedro Sánchez: “Yo creo que le estáis apretando mucho por dentro”.

Ha añadido que le consta que en el PSOE hay muchos que quieren cortar la cabeza a Pedro Sánchez. Javier Lambán respondía que a él lo único que le constaba era que Errejón quiere la cabeza de Iglesias. O lo que es una forma de decirle a Pablo Iglesias que se meta en sus asuntos.