Pablo Echenique: "Generalitat y Gobierno están por la dinámica de aumentar la tensión y de fracturar más Cataluña"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha valorado la situación en Cataluña. "En estos momento hay dos maneras de actuar, una tiene que ver con echar gasolina al fuego y la otra es la opción de dialogar, de proponer soluciones democráticas". "Esta dinámica de envío de cartas, amenazas de independencia, del PP amenazando con el 155, es muy irresponsable para gestionar una crisis de Estado", ha añadido.

Afirma que Podemos está posicionado "en la opción de diálogo, pero todo parece indicar que la Generalitat y el Gobierno están por la dinámica de aumentar la tensión y de fracturar más Cataluña. Es lamentable e irresponsable". "Creemos que cualquier dirigente debería estar pensando en su país y no en su partido y vemos demasiados dirigentes pensando en su partido", ha dicho Echenique en una entrevista en Espejo Público.

Por otro lado, el secretario de Organización de Podemos considera que "el PP se ha comportado como un pirómano en Cataluña" y su "pésima gestión de la crisis catalana nos está afectando a todos".

Íñigo Urkullu recordaba este jueves que no ha habido DUI, y por tanto, no debe aplicarse en ningún caso el 155, Echenique dice que "es verdad que es evidente que no se proclamó la independencia, pero también es verdad que la última carta de Puigdemont amenaza con una DUI, algo que sería ilegítimo porque el 1-O no fue un referéndum con garantías y no se puede declarar la independencia de Cataluña en esos términos".

"El alejamiento del PNV del PP es un ejemplo de cómo esto también le está pasando factura al PP", ha concluido.