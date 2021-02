Pablo Casado, sobre el juicio de Bárcenas: "Queremos que se sepa toda la verdad"

El juicio por el caso de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, comienza este lunes 8 de febrero en la Audiencia Nacional. El extesorero Luis Bárcenas emitió a la Fiscalía Anticorrupción un escrito confesando los hechos que afectan a exdirigentes del PP como Mariano Rajoy y donde se comprometía a colaborar con la justicia.

Durante el juicio se juzgará si las obras de reforma de la sede del PP en Madrid se pagaron con una caja B, también si Bárcenas, extesorero, se quedó con parte del dinero que aportaban los empresarios y si el partido cometió delito fiscal al no tributar por las donaciones presuntamente ilegales que recibió.

Sobre Bárcenas

"Bárcenas está condenado y no me trato con delincuentes", ha afirmado Pablo Casado, presidente del Partido Popular, sobre Bárcenas durante una entrevista en Onda Cero y se ha defendido diciendo que él nada tiene que ver con el "pasado" del partido. "El PP no está condenado, está un tesorero. Ese PP ya no existe", añadía.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, sobre Bárcenas, en una entrevista: "El daño que ha hecho el señor Bárcenas al partido es muy grande". Durante la entrevista, Casado también ha recordado que durante la etapa de Bárcenas, él no estaba en la sede y afirma que él nunca ha hablado con Bárcenas.

El presidente del PP, ha afirmado que en el partido se tienen mecanismos internos propios y asegura que "si alguien que ha cometido un delito será suspendido de militancia". A lo que ha añadido: "hemos sido rotundos a la hora de decir que eso no nos representa".

"Queremos que se sepa toda la verdad, que si tiene pruebas que las ponga encima de la mesa", ha pedido Pablo Casado, presidente del Partido Popular, sobre el juicio de Bárcenas que comienza este lunes.

Sobre la ley trans

De la ley trans también ha tenido tiempo de conversar el líder del PP, que ha asegurado que la ley trans "no es necesaria" y asegura que "está perfectamente cubierto por la atención social sanitaria".

A estas declaraciones ha añadido que "como no saben gestionar, están todo el día con esto". Pablo Casado afirma que en España hay otros asuntos pendientes, como el de la bajada de la pensión o la creación de empleo y pide que "se dejen de debates morales y de polarizar".