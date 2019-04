Pablo Casado: "La izquierda nunca presenta sus alianzas en público pero después siempre pacta"

Pablo Casado, nuevo vicesecretario de Comunicación del PP, ha concedido una entrevista a Espejo Público en la que ha desvelado su preocupación sobre el viraje del PSOE a la izquierda, situación que le "preocupa". En su opinión, los socialistas "se han convertido en la muleta de los gobiernos populistas" y eso supone "el peor escenario para España" porque los populares creen en una "alternancia democrática". Por ello, ha pedido que Podemos y PSOE muestren "sus cartas" y digan quién va a ser el líder de su coalición porque "la izquierda nunca presenta sus alianzas en público pero luego siempre pactan".

El portavoz ha aprovechado un vídeo en el que aparecía insultando a la familia Bardem para disculparse por sus palabras. "Está muy mal porque un representante político no puede insultar", ha indicado, y ha añadido que "quien tiene boca se equivoca". Además, ha reiterado que "no todos los de izquierdas son carcas, eso es generalizar" para matizar que no quiere descalificar a nadie.

En cuanto a la situación en Grecia, Casado considera que los griegos prometieron algo que no están cumpliendo. En este sentido, ha subrayado que "España ha dejado 26.000 millones de euros y una tercera parte los tuvimos que pedir prestados en el momento en el que la deuda costaba casi seis puntos", por lo que entiende que el país heleno debe realizar "los mismos esfuerzos" que los españoles. Por ello, les ha dado la "bienvenida al pacto" y destacado el hecho de que finalmente vayan a retrasar la edad de jubilación.