Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de incumplir la ley y el presidente le reclama que sea útil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que sea “valiente”, “no se deje arrastrar por la deriva extremista” y haga “oposición de Estado” porque ahí le tenderá “la mano” para llegar a acuerdos con el Ejecutivo. Así respondió el presidente en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso en esta legislatura, a la pregunta de Casado en la que la que le pidió “que cumpla la ley y la haga cumplir, que no es mucho en democracia”. Sánchez instó a Casado a que ejerza una oposición “útil y leal” a los españoles y “no se haga eco de la ultraderecha, sino el eco de los que votaron la opción moderada en el Partido Popular”.

El también líder del PSOE señaló que en esta legislatura la cuestión estará en la oposición que ejerce el PP y “dónde se va a situar” Casado y su partido, por lo que le animó a “cambiar la estrategia” y ser útiles. El presidente del Partido Popular acusó a Sánchez de no respetar la Constitución que prometió “hacer guardar” al llegar al cargo porque “evita siquiera” nombrarla en los acuerdos con el Govern de Cataluña. Además, Casado reprochó a Sánchez que proponga reformar el Código Penal para “indultar por la puerta de atrás” a los que le apoyan y también que calificara de “artimañas y zancadillas” las decisiones judiciales o de la Junta Electoral Central que no le gustan porque afectan a personas con las que trata e incluso “hasta le hacen reverencias”. Casado aprovechó también para arremeter contra Sánchez por el encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y le recriminó que “por mucho que se mire en el espejo” no es John Kennedy, sino que está a un “paso” de ser Nicolás Maduro por el uso que hace de la ley. Sánchez recordó a Casado que con la cuestión catalana queda, o “continuar con el enfrentamiento, la crispación o la confrontación” que provocaron la “mayor fractura social” en Cataluña y el país en su conjunto o “dar una oportunidad al reencuentro y al diálogo”. Por ello, el presidente invitó al líder del PP a que “se sume al diálogo y al acuerdo” porque es “tan importante” el diálogo territorial como el del Gobierno con la oposición.