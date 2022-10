Otegi asegura que "los vascos no celebran el Día de la Hispanidad"

EH Bildu ha realizado en la mañana de este miércoles un acto como protesta a la celebración del Día de la Hispanidad en Ziortza-Bolibar, Bizkaia. En el acto, en el que también han criticado el servicio del cuerpo de la Guardia Civil, han participado algunas conocidas personalidades como Arnaldo Otegi, el actual coordinador general de la formación vasca Bildu.

Otegi ha asegurado que los vascos no celebran el 12 de octubre, al igual que tampoco lo hacen el 14 de julio, la Fiesta Nacional en el país vecino, Francia, al "no ser ninguna" de las dos su patria: "Los vascos, que siempre hemos sido respetuosos con el resto de pueblos del mundo, decimos que nuestra única patria es Euskal Herria. No somos españoles ni franceses", ha subrayado. Asimismo, ha censurado esta fiesta nacional porque, según él, supone reivindicar "un proyecto supremacista" que impone algunos elementos de la sociedad como la bandera, la lengua común o el modelo de Estado.

En este sentido, el coordinador de Bildu, asegurando ser "respetuoso con el resto de pueblos del mundo", ha criticado durante el acto político la celebración en Madrid de un desfile militar y ha querido reivindicar la necesidad, según Bildu, de construir una "identidad nacional vasca inclusiva" que cuente con "los instrumentos suficientes" para lograr alcanzar los grandes retos de futuro.

Polémica campaña de Bildu

Esta semana, varias asociaciones de guardias civiles han pedido investigar una campaña de Bildu como delito de odio. En ella, bajo el lema 'Alde hemendik, bake garaia da' (Fuera de aquí, es tiempo de paz), la formación vasca ha pedido la expulsión de todos los agentes de la Guardia Civil en el País Vasco y ha subrayado que con motivo del Día de la Hispanidad, allí "no hay nada que celebrar".

"Ni el pueblo vasco ni por supuesto el pueblo español se merecen esta actuación de unos políticos que odian todo lo que representa el orden y la ley. Lo más triste es que son socios imprescindibles del Gobierno de España, al que da la impresión de que manejan como un auténtico títere", aseguraba este lunes Ernesto Vilariño, secretario general de Justicia para la Guardia Civil.