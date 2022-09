El juez no ve indicios de que Otegi participara en el secuestro y asesinato de ETA a Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no ha encontrado relación entre el secuestro y asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco con el líder de EH Bildu Arnaldo Otegui. De esta manera, concluye que "no existe indicio" y descarta emprender una "genérica investigación".

El magistrado de la Audiencia Nacional sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza las diligencias que pidió hace unos meses la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce de acusación popular en la causa y que propició que se reabriera la causa.

Esta asociación pedía que el juez les informase de las investigaciones realizadas desde horas antes del asesinato del concejal del PP, cuando todavía estaba secuestrado por el grupo terrorista. Ese día, la exesposa de un etarra pidió que por la zona donde se produjo el secuestro se investigara a Otegui ya que este fue, junto al líder de EH Bildu, responsable del aparato logístico y militar de ETA.

"Nos encontramos además ante una responsabilidad prescrita y aunque no sea el momento de tal declaración, resulta ilusoria la formalización de la imputación contra personas contra las que no se haya dirigido el procedimiento hasta ahora y más aún cuando no existe indicio de participación en los hechos de la persona referida", resalta el juez en su auto.

Además, García Castellón explica que las diligencias contra Otegi no debieron darse debido a su condición de aforado, aunque justifica que se pudieron hacer dada "la necesidad de localizar" a Miguel Ángel Blanco, y añade que "es previsible y razonable pensar que cualquier resultado habría sido puesto en conocimiento del órgano judicial competente".

Esta causa fue reabierta en el mes de marzo y llamó a declarar a María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; Miguel Albisu, 'Mikel Albisu. El juez también ha rechazado analizar las conversaciones entre Javier Valerdi, preso de ETA, y su hermano días antes del asesinato del concejal y uno dijese "preparaos para dentro de 10 días", pero se ha determinado que no procede ya que "al ignorar el contexto carecen de contenido por sí mismas".