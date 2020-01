Oriol Junqueras: "Volveremos a hacer un referéndum de autodeterminación"

El exvicepresidente Oriol Junqueras y los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa comparecen ante la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La comparecencia llega en un momento en que las diferencias entre los dos principales grupos del independentismo, ERC y JxCat, que comparten el Gobierno de la Generalitat, tienen más diferencias y pueden estar ya en pensando en otras elecciones anticipadas, tras la inhabilitación de Quim Torra.

Junqueras ha comenzado recordando a Carles Puigdemont y Marta Rovira, "en el exilio", y explicando que está resfriado. Promete que hará el esfuerzo de ser breve y confiesa su felicidad: "Estoy contento, soy feliz, como casi siempre, estoy muy contento de estar en sede parlamentaria, porque amo el parlamentarismo y el diálogo".

El más independentista, el más dialogante

Primero defiende el diálogo, a pesar de las circunstancias, estableciendo las diferencias con los que quieren seguir el enfrentamiento con el Estado, sin más: "Ofrecemos a todos diálogo, también desde la cárcel. Encantados de hablar y negociar con todo el mundo que quiera hablar. Hablar es bueno, y negociar es bueno. También con quienes han aplaudido la represión y nuestra prisión. Porque la prisión es poco relevante comparada con los intereses y necesidades del país y no condicionaremos el diálogo por el hecho de que estemos en la cárcel". "Más independentistas que nosotros no hay nadie, también somos los campeones del diálogo. Por eso nos sentamos en una mesa de negociación", remacha. Lo mantiene a pesar de que se pongan palos en las ruedas y pase tiempo sin conseguir sus objetivos.

Cloacas del Estado

El líder de ERC también advierte de que algunos de los que más aplaudieron su encarcelamiento también les tocará probar las cloacas del Estado. "No lo deseo, pero en algún momento probarán las cloacas del Estado. Les deseo fortaleza".

Venganza

Junqueras mantiene que su situación es producto de la venganza y que es injusta: Porque nada de lo que hemos hecho es delito. Celebrar un referéndum no es delito, porque no está recogido en el Código Penal. Defender la independencia, la república, no es delito. Por eso nada de lo que hemos hecho es delito", ha subrayado. Por eso, vuelve a ratificarse en la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, aunque el escenario sea complejo: "Volveremos a realizar un referéndum de autodeterminación. Muchos se han hecho sin el consentimiento del Estado matriz". Ante esta afirmación, los portavoces de Ciudadanos han abandonado la comisión, a la que habían ido excepcionalmente. Solo participan en ella los grupos independentistas.