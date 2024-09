La oposición cree que el plan de Sánchez es una maniobra de distracción y que "quiere gobernar sin control de periodistas y amedrentando jueces"

El Consejo de Ministros aprobaba este martes el 'Plan de acción por la Democracia', en el que se plantea crear un registro de medios de comunicación con el fin de conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, y que promete aumentar la transparencia institucional en lo que sería una apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales. Son un total de 31 medidas hay tres años de plazo para aplicarlas, tal y como plantea el Gobierno.

Entre las medidas que recoge se encuentran algunas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, tales como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, además de la actualización de la ley de secretos oficiales. Para sacarlas todas adelante, necesita apoyo parlamentario, algo que de momento no está asegurado. De hecho, la oposición ya se ha pronunciado diciendo que no lo respaldará a la vez que algunos de sus socios no lo aclaran.

Félix Bolaños ha señalado que el objetivo que se persigue es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, así como fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del "ecosistema informativo" e intentar reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Es en los escaños del Congreso donde el plan de regeneración lo tendrá más complicado, puesto que la aritmética parlamentaria obliga al Gobierno a buscar aliados. Patxi López, Portavoz PSOE en el Congreso decía que "Queremos seguir hablando, queremos seguir dialogando y queremos seguir mejorando".

Por su parte, Águeda Micó, Portavoz de Compromís en el Congreso, señalaba que "ahora tenemos que negociar", mientras que Vicenc Vidal explicaba que "Esperamos como siempre impulsar al PSOE a ser más ambicioso".

Javier Sánchez Serna, Diputado Podemos, consideraba que "Una simple transposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática", mientras que Gabriel Rufián, portavoz de ERC sentenciaba que "este Gobierno se queda en pura palabrería, ojalá fueran un poco más valientes, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que les queda"

Mientras tanto, la oposición cree que el plan de Sánchez no es más que una maniobra de distracción. Miguel Tellado, portavoz Congreso PP, dice que "quiere gobernar sin el Parlamento, quiere gobernar sin el control de los periodistas y quiere gobernar amedrentando a los jueces".

La portavoz Vox Congreso, Pepa Millán, considera que esto ocurre "para que no se hable de lo verdaderamente importante y empezar a señalar a jueces, a periodistas y a ciudadanos libres".

Trasparencia en los medios

En cuanto a los medios de comunicación, el Gobierno quiere que exista la obligatoriedad de publicar de manera anual la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias, así como apoyar a los medios en lenguas cooficiales.

Entre sus apuestas, la de limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas". Además, revisará el marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación".

También en este área propone reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

