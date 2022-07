La oposición carga contra el balance "triunfalista" de Sánchez: "No sabemos realmente en qué país vive"

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para hacer balance del curso político, donde, siguiendo un lenguaje similar al de Unidas Podemos, ha dicho que, si la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, protestan por las medidas que ha anunciado recientemente el Gobierno, "es que vamos en la buena dirección", porque, dice, "son los mismos que dijeron que subiendo el salario mínimo interprofesional y con esta reforma laboral (la aprobada por el PSOE) se iba a caer España".

Las declaraciones más comentadas no han sido esas, sino unas en las que el presidente del Gobierno ha hecho sobre su aspecto físico, dado que no lucía corbata, y señala que "ha pedido a todos los ministros que no la utilicen cuando no sea necesario". Sánchez ha señalado que "no llevo corbata y eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético", unas declaraciones que no han pasado desapercibidas por parte de la oposición ni de los ciudadanos.

Entretanto, Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo lunes un conjunto de medidas urgentes, señalando que también están haciéndolo otros países de Europa y apuesta por seguir "en línea" con ellos. El presidente señala que todos deben colaborar en esta situación de ahorro energético en la que, según ha dicho, "es una tarea que es de todos".

Duras críticas de la oposición

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha indicado que "no sabemos realmente en qué país vive". Sobre la llamativa frase que ha hecho Sánchez de la corbata, indica que "parece que se reúne con demasiada gente con corbata, pero no pisa la calle". Además, critica que "ha vuelto a ceder al independentismo a cambio de mantenerse en el poder", resaltando el recurso que ha presentado su formación junto a Ciudadanos por ir "contra el uso del castellano en la enseñanza".

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado contra Sánchez, señalando que "no nos sorprende que sea un balance triunfalista, totalmente alejado de las preocupaciones de los ciudadanos y de lo que se vive en la casa de los españoles".