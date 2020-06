Alberto Núñez Feijóo deja la puerta abierta a abandonar la política

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que se han comprometido a renovar el PP de Galicia, y ya han empezado a hacerlo. De hecho, sostiene que de los cuatro congresos provinciales han renovado tres, por lo que "no hay duda de que tenemos un PP renovado", y "ahora entran políticos con carácter general más jóvenes y con experiencia".

Feijóo ha manifestado que en su caso únicamente tiene una "incógnita personal" y esta es la de si continúa en el ejercicio de la política o, por el contrario, inicia una actividad profesional.

En los próximos días, "con la tranquilidad y el sosiego que supone el deber cumplido de la renovación en las provincias", tras los congresos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, tomará esta determinación, ha señalado en una entrevista concedida al programa "Más de uno" de Onda Cero.

Núñez Feijóo ha apuntado que considera que su tiempo político "ha estado bien invertido" y dentro "de poco" despejará el enigma, el cual ha expuesto así: "¿Voy a seguir dedicándome a la política o, por el contrario, inicio otra actividad profesional", la cual, preguntado sobre a qué se dedicaría entonces, no ha desvelado. Ha apuntado únicamente que esa cuestión, tomar un rumbo u otro, "es la incógnita personal que yo he de despejar y no hay más incógnitas".