Nuevo incidente en aguas cercanas a Gibraltar: Pescadores gaditanos denuncian una agresión con gas pimienta por la Policía gibraltareña

El Gobierno español presentará una "protesta enérgica" a las autoridades británicas después de que la Policía Real de Gibraltar haya intervenido este miércoles un pesquero español en aguas próximas a Gibraltar, según han informado fuentes de la Oficina de Información Diplomática. Las fuentes no han precisado cómo se materializará la protesta. España no reconoce aguas territoriales a Gibraltar, únicamente las del puerto. Así, considera que las aguas adyacentes al Peñón son españolas, puesto que no se cedieron en el Tratado de Utrech. S

egún ha informado el Gobierno de Gibraltar, su Policía Real ha intervenido un pesquero español y ha detenido a sus tres tripulantes, acusados de contravenir la Ley de Protección de la Naturaleza y debido a que el pesquero "se negaba a acatar sus instrucciones". Se trata de un pesquero de La Línea de la Concepción (Cádiz) que tuvo que ser custodiado por la Guardia Civil. El incidente ha tenido lugar sobre las 8.00 horas de este miércoles, cuando efectivos de marina de la Policía gibraltareña han respondido a una solicitud de asistencia del Departamento de Medio Ambiente.

La Policía Real de Gibraltar utilizó "spray incapacitante" y afirma que "tuvo que tomar medidas sobre uno de los tripulantes en respuesta a su comportamiento agresivo". Cuando se tranquilizó y la tensión disminuyó, se procedió a denunciar a los tres miembros de la tripulación, según ha informado la propia Policía gibraltareña.

Por su parte, el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha manifestado que se ha puesto en contacto con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores para interesarse por el estado de salud de los dos pescadores que han denunciado ser agredidos por parte de la policía gibraltareña. Asimismo, ha señalado que ha estado en contacto con el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, al que le ha mostrado su preocupación "por la gravedad de los hechos que se denuncian por los pescadores". En este sentido, ha manifestado que le ha trasladado que "solicitará información al respecto y que seguiremos en contacto para ver qué es lo que ha pasado".

Por su parte, el senador del PP por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su apoyo a los pescadores linenses y ha indicado que preguntarán al Gobierno central y a la Guardia Civil por este hecho "impermisible que ha roto la paz social que existía en este aspecto". Además, el senador ha afirmado que "no se puede tolerar este maltrato y hostigamiento a estos trabajadores de la mar" y ha considerado "intolerable este acoso por parte de un considerable número de patrulleros gibraltareños que han dejado a dos pescadores heridos, uno al ser rociado con gas pimienta y otro tras ser golpeado a puñetazos".

Precisamente, este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido su primer encuentro con la jefa del Ejecutivo británico, Theresa May, en el marco de la cumbre de la OTAN en Brusela Durante su reunión, Sánchez ha planteado a la 'premier' británica la situación de los ciudadanos del Campo de Gibraltar tras el Brexit, según fuentes de la Moncloa, que han descrito el encuentro como "muy constructivo".