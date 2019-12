ERC tras unas declaraciones de Ábalos: "Chantajear aleja el acuerdo"

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha advertido al PSOE de que anunciar avances "que no son verdad, chantajear y meter presión" aleja el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. En declaraciones a los periodistas, ha dejado claro que en el seno republicano no han gustado las palabras del secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Abalos, mostrándose "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente.

Vilalta asegura que eso no se ha abordado en ninguna de las negociaciones, como tampoco un eventual acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y ha recordado que no están abordando "una negociación tradicional de investidura sino un cambio político para solucionar" el conflicto en Cataluña.

El ministro de Fomento y negociador del PSOE con ERC, José Luis Ábalos, ha aclarado que "no hay nada" aún en el pacto buscado con ERC para sacar adelante la investidura del socialista Pedro Sánchez, si bien se ha mostrado "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, el secretario de Organización del PSOE ha reconocido que para su partido sería "deseable" una investidura antes de Nochevieja que sólo podría darse, "apurando fechas", entre los próximos 27 y 30 de diciembre. "Apurando fechas te salen esos días, pero realmente no hay nada", ha reconocido. El 'número tres' del partido ha indicado que los dos partidos se están intercambiando documentos y todavía están en la fase de intentar "concretar" un acuerdo sobre el papel, dado que el consenso al que lleguen lo harán público. Abalos ha admitido que la fecha de la investidura no es algo que dependa del PSOE y ha señalado que en esta semana hay algunos "hitos importantes" para determinados partidos catalanes que pueden influir en la decisión que tome ERC. Entre esos hitos, no ha considerado tan determinante el desarrollo del congreso de ERC previsto este sábado.

Lo que no ha gustado a ERC

Ábalos ha resaltado que lo que el PSOE está buscando alcanzar con ERC "va más allá de un mero acuerdo político". "Es también situar una oportunidad para enfrentar un conflicto básicamente sobredimensionado", ha desarrollado. No se trata, ha dicho, de iniciar un diálogo como el habitual con formaciones nacionalistas para negociar transferencias de competencias o inversiones. "No, lo que estamos hablando básicamente es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto que se vive con relación a Cataluña tenga un cauce de expresión democrática que, además, no contemple o aleje cualquier decisión unilateral", ha precisado. Ha sido en este momento cuando Ábalos ha señalado su convencimiento de que ERC ha abandonado la vía unilateral. "No tengo que hablar en nombre de otro", ha reconocido, si bien ha dicho estar "convencido" de que han renunciado a la vía unilateral como demuestra, a su juicio, que estén negociando con el PSOE. Ábalos ha hecho un llamamiento a superar "el vértigo de decepcionar" a los elementos más radicales que "esperan que el campo de confrontación siga". "Superar la presión, el ambiente de crispación, de enfrentamiento, es un acto de valor", como quiso subrayar en su intervención el domingo en el congreso del PSC.