Nuevo choque en el Gobierno de coalición por la visita del rey emérito a España

No son pocas las diferencias dentro del Gobierno de coalición, y a los choques habituales se suma ahora el retorno del rey emérito, don Juan Carlos I, a España la próxima semana. Es la segunda visita de don Juan Carlos desde que se mudó a Abu Dabi y desde las dos formaciones que conforman el Ejecutivo la califican de manera muy distintas.

La parte socialista enmarca este viaje dentro del ámbito privado y resaltan que hay plena sintonía con la Casa Real; mientras que Unidas Podemos tacha de "indecencia democrática" la visita de don Juan Carlos y vuelve a pedir -como ya ha hecho en más de quince ocasiones- una comisión de investigación al emérito.

Podemos culpa tanto a PSOE como a PP y Vox

En todas esas ocasiones la propuesta no ha tenido el apoyo necesario de la mesa del Congreso, y entre los grupos que no han refrendado esta comisión está el Partido Socialista. Por eso, Podemos, con esta nueva petición, también ha aprovechado para lanzar un órdago a su socio: nombrándoles directamente junto al Partido Popular y VOX como culpables de que no haya esta comisión.

El diputado Javier Sánchez Serna ha afirmado en la Junta de Portavoz de la cámara baja que la visita del rey emérito es "indecente" y que no se puede permitir que vuelva a España "sin dar explicaciones".

Sintonía con la Casa Real

Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene nada que comentar" de la visita de don Juan Carlos I. Ha expresado que no les corresponde "valorar el ámbito privado" y que se trata de una decisión personal para la que no tienen "ninguna consideración", porque, según dicen fuentes del Gobierno, el rey emérito tiene derecho a hacer lo que considere. Todo lo contrario, una vez más, que su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Además, desde la parte socialista han insistido en varias ocasiones en que la sintonía con la Casa Real es plena y que la relación con Zarzuela es fluida.

Los detalles del viaje

Además, y según ha podido saber Espejo Público en exclusiva, Don Juan Carlos ha informado a Zarzuela de este viaje. Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente del Gobierno desconocía la visita de don Juan Carlos y que el rey Felipe tampoco conocía las intenciones de su padre.

Por el momento, los detalles que se tienen de este viaje es que el rey emérito visitará Sanxenxo, como ya hizo en su primera visita a España desde que se mudó a Abu Dabi en 2020. Pasará por Galicia tras viajar a Londres para participar en la regata de la Copa de España los próximos 22 y 23 de abril. Lo que no se sabe todavía es si aprovechará este viaje para visitar a su familia en el Palacio de la Zarzuela como ya hizo en su primer viaje.