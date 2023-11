Noticias de hoy, viernes 10 de noviembre de 2023

El acuerdo cerrado entre PSOE y Junts para la investidura, las protestas contra la amnistía y los pactos con los independentistas y la guerra en Gaza por la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamás, entre las noticias más destacadas de hoy, viernes 10 de noviembre de octubre de 2023.

PSOE y Junts cierran el acuerdo para la investidura

PSOE y Junts firmaron el jueves un acuerdo para llevar a cabo la investidura de Pedro Sánchez y en ese texto se incluye la amnistía "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos" y añade: "Se tendrá en cuenta la aplicación de la ley de amnistía en la medida que puedan derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".

En una rueda de prensa, Santos Cerdán, presentó el texto como un acuerdo de "legislatura" y no solo de investidura. "No es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Junts per Cataluña. Hemos hablado de la estabilidad a la legislatura de cuatro años".

Nueva jornada de disturbios en manifestaciones contra el pacto

Hay, al menos, 15 detenidos en los últimos disturbios en la calle Ferraz, aunque no se descartan más arrestos en las próximas horas. Los disturbios comenzaron tras el lanzamiento de botellas y bengalas a la Policía frente a la sede del PSOE. Tambiénintentaron hacer barricadas con contenedores. Muchas personas tuvieron que refugiarse en bares de la zona. La prensa, ha sido, de nuevo, objetivo de los más violentos.

Netanyahu: "No queremos gobernar en Gaza"

"No queremos gobernar Gaza". Es la última declaración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Israel ha aceptado una pausa diaria de cuatro horas en el norte de la Franja de Gaza para evacuar civiles. Mientras, los bombardeos continuan sobre el enclave palestino. La situación se está complicando y mucho en Cisjordania, con la jornada más letal en los últimos 20 años.