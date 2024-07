Noticias de hoy, sábado 6 de julio de 2024

Los sanfermines o las elecciones estadounidenses, entre las noticias que marcan la jornada de hoy sábado 6 de julio.

Joe Biden asegura que solo dejará la carrera presidencial si "el Señor Todopoderoso" se lo pide

En una esperada entrevista con George Stephanopoulos emitida este viernes por la ABC News, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó con contundencia que la única circunstancia bajo la cual abandonaría la carrera presidencial sería si "el Señor Todopoderoso" se lo pidiera. "Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar", dijo Biden, quien enfrenta críticas tras su desempeño en el primer debate presidencial de la semana pasada.

Durante la entrevista, Stephanopoulos le preguntó a Biden cómo reaccionaría si los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, expresaran preocupaciones sobre la pérdida de poder del partido. Biden, de 81 años, negó repetidamente que eso fuera a suceder y calificó esos escenarios de "hipotéticos". "No creo que haya nadie más cualificado que yo para ser presidente y ganar esta carrera electoral", aseguró el mandatario, quien tendría más de 85 años al final de su segundo mandato si es reelegido.

Detenido un hombre por matar y abandonar a su mujer

Una mujer de 50 años ha sido encontrada muerta en una cuneta en la localidad malagueña de Antequera, y su pareja, un hombre de 62 años, ha sido detenido como presunto autor del homicidio por asfixia de la víctima.

Según fuentes próximas a la investigación, los agentes de Policía fueron alertados sobre los hechos alrededor de las 21:15 horas del viernes, cuando se recibió una llamada en la sala del 091. A su llegada, encontraron a la mujer en estado crítico, y una vecina intentó reanimarla sin éxito. Al activarse el protocolo de emergencia, la autoridad judicial observó indicios de asfixia por sofocación, aunque se está a la espera del informe de la autopsia, que se ha practicado este sábado, para confirmar las causas exactas de la muerte. La investigación sigue abierta.

Así ha sido el chupinazo de las fiestas San Fermín

La fiesta ha estallado este mediodía en Pamplona con el lanzamiento del chupinazo que marca el inicio de los Sanfermines 2024. Bajo la lluvia intermitente, el grupo de danzas Duguna ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial, ante una plaza abarrotada de pamploneses y visitantes.

"Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín!, ¡Gora San Fermín!" ha sido la fórmula elegida por los representantes de Duguna Iruñeko Dantzariak/Dantzaris de Pamplona, quienes celebran su 75 aniversario. El director Aritz Ibáñez, el presidente Ángel Arana, y la dantzari Itxaso Martínez de la Pera, han sido los encargados de lanzar el chupinazo, un honor decidido por votación popular.

