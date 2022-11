Noticias de hoy, sábado 19 de noviembre de 2022

El frío polar llega a España y es una de las noticias que marcan este sábado 19 de noviembre de 2022. Consulta las noticias más importantes de hoy.

Llega el frío polar con nieve y heladas

Llega un fin de semana invernal, que deja lluvia, rachas de viento, nevadas en cotas altas y la primera incursión de aire frío polar de la temporada. Se avecinan temperaturas gélidas por debajo de los cero grados en amplias zonas del país. El paso de una vaguada deja un tiempo inestable y vientos del noroeste fríos, propiciando un "descenso generalizado de las temperaturas" con registros más propios de la época.

Margarita Robles anuncia nuevos envíos de armas a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este sábado que España realizará próximamente nuevos envíos de armamento a Ucrania. En una reunión parlamentaria de la OTAN que se celebra en Madrid y que reúne a parlamentarios de todos los países de la Alianza Atlántica y un centenar de miembros de 15 países asociados, la ministra ha alabado este sábado la "bravura" del pueblo ucraniano. En este sentido, Robles ha sostenido que España está enviando material a Ucrania desde el inicio de la invasión el pasado mes de febrero y ha revelado que la próxima semana habrá un nuevo suministro "importante" que no ha querido revelar por razones de seguridad. En cualquier caso, ha asumido que una de las necesidades de Ucrania ahora mismo es la defensa antiaérea y ha asegurado que "en esa línea" se seguirá colaborando.

La UE amenaza con abandonar la COP27 si no se respeta el objetivo de 1,5ºC

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, ha amenazado con romper con la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP27) y abandonar la reunión si no se mantienen en el documento final los compromismos para no superar el límite de 1,5 Cº de calentamiento global. En un improvisado encuentro con los periodistas, el presidente ha señalado que "los socios de la UE están aquí para traer un buen resultado". Por ello, Timmermans ha apuntado que "prefieren no tener una decisión a tener una mala decisión".