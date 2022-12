Noticias de hoy, domingo 11 de diciembre de 2022

La petición de Alberto Núñez Feijóo de adelantar las elecciones generales, la imputación de la vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili y la borrasca Efraín son las noticias que marcan la jornada de este domingo, 11 de diciembre.

Feijóo quiere elecciones generales "ya"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado con contundencia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Exclama el líder popular que Sánchez "no tiene legitimidad", que asume decisiones que "no se sometieron" a las urnas y que van "en contra" de los "principios básicos" de la Constitución. Lo ha aseverado en una entrevista con el diario 'El Mundo' en donde ha pedido elecciones "ya". Ha propuesto que se hagan en febrero o marzo y no esperar a finales de 2023.

Imputada la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha sido detenida e imputada junto a otras tres personas por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar. La Eurocámara anunció el sábado la suspensión de la socialdemócrata griega.

15 provincias en alerta por la borrasca Efraín

El mal tiempo se ha extendido por gran parte de España y se prevé que en las próximas horas se extienda más. Andalucía es una de las comunidades más afectadas por la borrasca Efraín que deja 15 provincias en alerta por lluvia y nieve.

En la mitad norte peninsular, la cota de nieve se sitúa entre 1.000 y 1.500 metros. La borrasca Efraín dejará inestabilidad y ambiente húmedo de forma generalizada. Los chubascos vuelven a la Península, más intensos y persistentes en el sur y suroeste. Emergencias 112 ha coordinado más de 150 incidencias provocadas por la borrasca que atraviesa la comunidad.

Continúa la crisis política en Perú

Perú sigue tensionada tras la detención de Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso. Al menos 16 manifestantes y 4 policías han resultado heridos en en protestas por la crisis política que atraviesa el país. La nueva presidenta Dina Boluarte se ha pronunciado sobre las manifestaciones declarando respeto, diálogo y tolerancia. Ha hecho un "llamado a la calma y serenidad" y subrayó que "el diálogo y entendimiento es imperativo".