Pedro Castillo "se sintió atontado" y por eso "leyó el discurso" para disolver el Congreso, según su abogado

El ya expresidente de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso tras un discurso que vio el mundo entero. A Castillo le temblaban las manos que sujetaban el papel. Más tarde fue destituido y detenido. El exmandatario aseguró más tarde que no recuerda haber anunciado nada. Y ahora, su abogado Guillermo Olivera lo mantiene y afirma que fue drogado.

Cuando Pedro Castillo leyó el mensaje "escrito por otros", comenta el abogado, unos minutos antes "le dieron una bebida". "Me lo ha dicho la persona que me ha llamado. Que le dieron una bebida, una supuesta agua. Después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso leyó", revela el abogado.

"Todo el mundo vio que estaba leyendo de forma temblorosa e hipotetizo más, además de tembloroso, estaba un poco sedado, atontado", declaraba ante los medios.

Se someterá a un test

Pedro Castillo se someterá a un test para confirmar o eliminar la posibilidad de que estuviera drogado con sustancias que habría ingerido en contra de su voluntad. El ex primer ministro del gobierno de Castillo, Guido Bellido, le visitó el viernes en el penal donde permanece arrestado.

El expresidente dijo a Bellido que "no recuerda" lo sucedido, "me lo ha dicho con sus propias palabras", destacó Bellido. El primer jefe del gabinete de Castillo aseguró que es "raro" que un presidente, que no iba a ser desalojado de su cargo por falta de votos, termine dando argumentos para su destitución.