Noticias de España hoy lunes 26 de septiembre de 2022

La ultraderecha gana las elecciones en Italia. Sale de las urnas la que se va a convertir en la primera ministra italiana. La otra gran protagonista de la jornada electoral ES la histórica abstención de los votantes.

Meloni, vencedora en las urnas

Poco antes de las 3 de la madrugada Giorgia Meloni celebraba la victoria en las elecciones de Italia. La líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia se va a convertir en la primera mujer al frente del gobierno italiano.

Los resultados definitivos no se conocerán hasta el martes o el miércoles cuando se cuenten los votos del exterior, pero se presume que será la primera vez que la ultraderecha encabece el gobierno italiano. "No somos un punto de llegada, sino de partida. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos", ha reivindicado Meloni.

Hermine activa la alerta roja en Canarias

La tormenta tropical Hermine ha activado este lunes la alerta en La Palma, El Hierro y Tenerife, mientras en la Península hay seis comunidades con aviso amarillo por precipitaciones, tormentas y mal estado de la mar.

Hermine ha golpeado duramente al archipiélago. Se han tenido que suspender las clases y se han cancelado más de 200 vuelos. "No se puede bajar la guardia", ha advertido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

50 muertos en los enfrentamientos

El balance de muertos en las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini ha aumentado a 50. En las últimas horas ha sido asesinada otra joven iraní que se convirtió en símbolo de las manifestaciones contra la represión del régimen. Hadith Najafi, de 20 años, ha recibido seis disparos tras difundirse un vídeo en el que se recogía su cabello.

Comienza la cuarta dosis

Casi tres millones de españoles están llamados a recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Primero se vacunará a los mayores de 80 años y aquellos que estén en residencia, después les tocará el turno a los mayores de 60 años y personal de centros sanitarios.