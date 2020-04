El control de la pandemia en España inicia una nueva fase y va a tener un objetivo prioritario, localizar a todos aquellos pacientes de coronavirus que no tienen ningún síntoma. Quieren aislarlos y evitar que contagien sin saberlo ¿Cómo conseguirlo? La OMS ya aseguró que la única forma era mediante "test, test y más test". Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Según el ministerio de Sanidad en España han muerto 12.439 personas desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Sigue la última hora del coronavirus en España y el mundo, la evolución del Covid-19, los datos y las noticias de hoy.

Reparto de la primera remesa de un millón de test

El Gobierno ya ha empezado a repartir entre las comunidades la última remesa de un millón de test. Se espera que las autonomías dispongan de todos ellos a lo largo de este lunes. Además, se ha pedido a los gobiernos regionales que remitan un listado de las infraestructuras con las que cuentan para aislar a todos aquellos casos de asintomáticos que se localicen.

Semana Santa atípica

El Papa ha oficiado la misa del Domingo de Ramos con la basílica de San Pedro desierta, y todos los actos fuera del Vaticano están suspendidos. En nuestro país, los fieles han sacado las palmas a sus balcones, y en Bilbao o Murcia hasta los tambores y las cornetas. Los oficios tendrán que seguirlos por Internet.

