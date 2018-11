Ábalos pide "humildad" a la familia Franco, convencidos de que no podrán exhumar los restos del Valle de los Caídos sin su consentimiento

Los nietos de Francisco Franco están convencidos de que el Gobierno no podrá exhumar los restos de su abuelo del Valle de los Caídos sin el consentimiento de la familia y destaca que su oposición es "unánime y firme".

Fuentes cercanas a la familia Franco han insistido en que "no hay que dar por hecha la exhumación" del dictador, pese a la posición que viene manteniendo el Gobierno. El Ejecutivo ha reiterado esta semana que procederá a la exhumación de Franco, tras la reunión que mantuvo en el Vaticano la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín.

La oposición de la familia es "firme", según las fuentes, que han señalado que esta semana, y a través "de un tercero", la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentó que se convenciera a los nietos de Franco para la inhumación de los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).

La familia posee un panteón en este cementerio, en el que fue enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo. Las fuentes han añadido que ese ha sido el único contacto del Ejecutivo con los allegados y han aclarado que el intento de convencer a la familia fue "inútil".

La postura de la familia es "no a la exhumación hasta las últimas consecuencias", convencida de que legalmente "no es posible" llevar adelante los planes del Gobierno. En ese sentido, las fuentes han hecho hincapié en que a los familiares de Franco les consta que el prior de la basílica benedictina del Valle de los Caídos no permitirá la exhumación sin el permiso de sus nietos.

Así, han agregado que el Gobierno "tergiversa" la propia Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 16 establece que "el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos". En consecuencia, subrayan las fuentes, la basílica benedictina es un lugar de culto y, por lo tanto, está sujeta al Concordato con la Santa Sede. "Si el Gobierno se hubiera leído el informe de los expertos jurídicos de 2011 no estaría en el callejón sin salida en el que está", han indicado las fuentes.

En cuanto a la posible inhumación en la cripta de la Catedral de la Almudena, las fuentes han resaltado que la Iglesia no puede oponerse conforme al Derecho Canónico y que "el Gobierno lo sabe". El procedimiento para la exhumación de Franco se inició el pasado 31 de agosto con la aprobación en Consejo de Ministros de un acuerdo de incoación y la apertura de un plazo para que los interesados presentaran las alegaciones que considerasen oportunas.

Ábalos pide a la familia Franco "humildad por ellos mismos y, ya que les gusta tanto, por aprecio a la patria"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido a los descendientes de Francisco Franco "humildad", después de "tantos años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante", "por ellos mismos y, ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria".

El también secretario de Organización del PSOE se ha pronunciado en estos términos en un acto en el cementerio de Paterna (Valencia), junto al paredón de fusilamiento donde se calcula que el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas. También han participado la secretaria general provincial, Mercedes Caballero, y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

En su intervención, Ábalos ha lamentado que en España continúe el debate sobre la exhumación de los restos de un dictador, algo que en otro país sería "impensable". "¿Se lo han planteado alguna vez en Alemania? ¿Y en Italia?", se ha preguntado.