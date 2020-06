Montilla pide disculpas por decir "España sin Cataluña no sería España, sería otra cosa, no hablamos de Ceuta y Melilla"

El expresidente catalán José Montilla ha trasladado sus disculpas a los secretarios generales del PSOE de Ceuta y Melilla por su "desafortunada" comparación entre esas ciudades autónomas y Cataluña esta mañana en un desayuno informativo en Barcelona, ha confirmado la dirección del PSOE. Montilla ha afirmado: "España sin Cataluña no sería España, sería otra cosa. No nos engañemos. No hablamos de Ceuta y Melilla", para argumentar que la posibilidad de un referéndum sobre la independencia pactado con el Estado "no tiene mucho futuro". Según el PSOE, el expresident y senador del PSC ha lamentado haber realizado ese comentario y así se lo ha comunicado personalmente al líder socialista de Ceuta, Manuel Hernández, y a la de Melilla, Gloria Rojas.

Montilla además se ha disculpado con los ciudadanos de Ceuta y Melilla a través de su cuenta de twitter: "Mis disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla. Mi desafortunada comparación en ningún caso pretendía poner en cuestión su españolidad ni su importancia, me refería al peso económico de las comunidades autónomas", explica. Las palabras de Montilla han provocado que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, le haya exigido respeto.

"Que no vaya a tapar sus vergüenzas con Melilla y Ceuta", ha reclamado Imbroda en declaraciones a los periodistas y ha señalado que lo que ha dicho Montilla, además de una "aberración", le parecía "una frase sin sentido y maligna".