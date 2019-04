Monedero, sobre el PSOE: "Se pasan la voluntad de los españoles por el arco del triunfo"

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha sido preguntado por el discurso de Pablo Iglesias en el debate de investidura, en el que llamó delincuentes a los diputados que se encontraban en el hemiciclo. Monedero cree que "el Partido Popular se está orinando en el regazo burocrático de todas nuestras instituciones" y añade que "un partido que ha ganado elecciones con dinero negro" no puede llamar delincuentes a quienes se manifiestan en las puertas del Congreso.

Insiste en que el PP ha utilizado dinero negro y que lleva en sus listas gente que ha robado, como Rita Barberá o Pérez Pujalte, de quienes dicen han tenido "el aval de las instituciones democráticas" y que estaban allí "para forrarse", por lo que dice, los populares deben tener cuidado de llamar delincuentes a quienes se manifiestan.

Monedero critica la actuación de Ana Pastor, quien no permitió que Pablo Iglesias respondiera a Rafael Hernando tras decir que el líder de Podemos había utilizado el nombre de España para reunirse con dictadores, y matiza que "ha sido el Tribunal Supremo el que ha dicho que no había ningún tipo de financiación ilegal" y añade que tanto la presidenta del Congreso como Rafael Hernando han ignorado las palabras del Supremo.

El que fuera fundador de la formación morada, ha criticado que Mariano Rajoy se tomara a risa un tema tan importante como los SMS a Luis Bárcenas en pleno debate de investidura y considera que "la densidad de la democracia se logra cuando realmente hay cosas que nos indignan", y eso "no hace ningún bien a la democracia".

Sobre la salida del Congreso de Podemos tras las acusaciones de Rafael Hernando, Monedero considera que quienes faltan el respeto a la Cámara son los diputados que no asisten a los plenos, los que se quedan fuera tomando café o quienes insultan desde sus escaños y más tarde se hacen los dignos. Monedero cree que "la Cámara tiene que ganarse el respetando la voluntad de los españoles", en alusión al PSOE, de quien dice "se presentó a las elecciones diciendo 'no' a Rajoy" y añade que "se pasan la voluntad de los españoles por el arco del triunfo".

Monedero considera que había "una falsa intrínseca" en el debate de investidura, por lo que no cree justo que se falte al respeto a Pablo Iglesias por decir que en las listas del PP hay muchos delincuentes.

Sobre el insulto que dirigió Albert Rivera a Pablo Iglesias, Monedero cree que fue "una provocación con estilo" y añade que "el papel de Rivera ha sido triste", e insiste en que ha ayudado a que se lleve a cabo una gran coalición "para que 83.000 personas no puedan ni protestar".

Preguntado sobre el debate entre si se debe protestar en las calles o trabajar en las instituciones, Monedero considera que "si no protestas no saben que existes" y señala que las protestas nos ayudan a conocer qué problemas hay, por lo que cree necesario darle visibilidad a aquellas personas que no pueden pagar la luz o la matrícula de la universidad.

Sobre el primer triunfo de los 'errejonistas' en Madrid, que se ha impuesto a la candidatura del senador Ramón Espinar, Monedero cree que "hay dos almas en Podemos" y posiciones diferentes. Explica que Rita Maestre por ejemplo representó la voluntad de entregar el Gobierno al PSOE, lo que crea debates ideológicos dentro del partido, porque aparecen otras ideas como las de Espinar, que quiere "abrir las puertas para que existan otras cosas que hoy están cerradas".