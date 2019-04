Rajoy acusa a Iglesias de convertir el debate de investidura en un debate de Twitter

IGLESIAS LE RECUERDA A RAJOY LOS SMS

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acusado a Pablo Iglesias de convertir un debate de investidura en un debate propio de las redes sociales, más en concreto de Twitter, donde la sucesión de mensajes negativos, agresivos y de trazo grueso imposibilita la respuesta.

“Es muy fácil utilizar la descalificación gruesa para argumentar porque no hay que pensar, no hay que argumentar para repetir. Lo que usted plantea es un debate de Twitter con mensajes muy cortos: `las pensiones mal´, `las no sé qué tal´ , `las no sé cuántos mal´. Y para mí es muy difícil contestarle a todo”. Además Rajoy ha reconocido que él no se maneja demasiado bien en esos mundos. En su respuesta, Pablo Iglesias le ha reconocido que puede no manejarse bien en Twitter, pero que sin duda los SMS los maneja muy bien.