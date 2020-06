Mohamed Aalla llega a Ripoll tras ser puesto en libertad por la Audiencia Nacional

Mohamed Aalla, dueño del coche que atentó en Cambrils (Tarragona), ha llegado este miércoles a su casa en Ripoll (Girona) después de ser puesto en libertad condicional por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, según ha confirmado su padre.

El magistrado decretó este martes su puesta en libertad si bien tendrá que comparecer todos los lunes en este juzgado o el que se encuentre más cerca de su domicilio, facilitar un número de teléfono donde esté localizable, además de que tiene prohibido salir de España.

Andreu estimó en su auto que los indicios que pesan sobre él sobre su presunta colaboración con la célula yihadista "no son lo suficientemente sólidos como para poder decretar una medida tan excepcional como la de prisión preventiva". Y es que, según explicó, estos indicios se limitan a aparecer como titular del vehículo Audi A3 con el que se cometió el atentado de Cambrils, si bien todos los datos hasta la fecha recopilados indican que "el verdadero propietario del mismo era su hermano Youssef Aalla".

El magistrado instructor de la investigación tomó declaración este martes a los cuatro detenidos por su presunta vinculación con los atentados, cuyo balance asciende a 15 víctimas mortales.

El juez dictó prisión incomunicada y sin fianza para Mohamed Houli y Driss Oukabir, dos de los cuatro detenidos, por los delitos de integración en organización terrorista, asesinato y lesiones de carácter terrorista, aunque en el caso de Houli le suma también los delitos de depósito de explosivos y estragos.

Respecto al gerente del locutorio de Ripoll, Salh el Karib, el juez Andreu ordenó que permanezca detenido en dependencias policiales a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 por un tiempo no mayor de 72 horas con el fin de que puedan practicarse las diligencias que se están realizando este martes en el local que regenta.

El padre de Mohamed Aalla, Brahim Aalla, ha asegurado este miércoles queEn declaraciones en el portal de su casa tras llegar su hijo a Ripoll en la madrugada al quedar en libertad , ha dicho que está "contento porque está en casa" y que llegó en taxi desde Madrid, que después lo ha tenido que pagar la familia ya que Mohamed no tenía dinero.

"Nosotros no sabemos nada. Han cogido a Mohamed también. Pero él no ha hecho nada", y ha remarcado que le dejó el coche a su hermano para que, supuestamente, buscara un empleo. Ha explicado que el jueves por la tarde fue la última vez que vio a otro de sus hijos, Said -abatido en Cambrils-, y que Mohamed estaba esa tarde en la playa de Roses (Girona) con su mujer. Sobre su tercer hijo, Youssef -muerto en Alcanar-, ha asegurado que vivía fuera pero que era el que más frecuentaba la mezquita.

Los padres no sabían nada

El padre de todos ellos ha reiterado que él no iba a la mezquita, y que todos los padres de los terroristas "no sabían nada". Ha explicado que ahora tiene "miedo a todo" y que no vio ningún indicio de que alguien radicalizara a sus hijos. Ibrahim Aalla, que ha intentado responder el máximo de preguntas a los medios pese a su nerviosismo, también ha explicado que no tenía constancia de que sus hijo fueran a ninguna casa en Alcanar.