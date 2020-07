"Si mis compañeros me dicen: Alfredo, esto no tira...entonces me iré"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado hoy que tiene el apoyo de la mayoría de su partido y el encargo de "construir una alternativa" al Partido Popular, y ha añadido que el día que se sienta "sin fuerzas o sin apoyos" se irá a su casa "libre de equipajes".

En declaraciones a la Cadena Ser, Rubalcaba ha reconocido que ha sido una "semana difícil" tras los malos resultados en las elecciones gallegas y vascas y ha explicado que cuando fue elegido líder de los socialistas sabía que la tarea iba a ser "muy difícil".

No obstante, asegura que dejaría su cargo si se lo piden los órganos de dirección del partido. "Si los órganos de dirección de mi partido me dicen 'Alfredo, esto no tira te tienes que marchar', no tardaría ni un minuto".

"Tengo que cumplir esa tarea mientras mis compañeros quieran", ha dicho, antes de afirmar que entiende "muy bien" las críticas y la "inquietud" de los militantes, por lo que ha apostado por "rectificar lo que haya que rectificar y ver lo que ha pasado".

Ha apuntado que los españoles "no acaban de ver una alternativa en un partido que hasta hace poco estaba gobernando" y que "va a costar tiempo construir una alternativa que no es fácil", pero ha destacado que pondrá en ello todo su empeño.

Tras señalar que no está "dolido" por algunas voces del partido que le han responsabilizado del fracaso electoral y que no se siente solo, ha explicado que el martes habló con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, principalmente sobre el debate de presupuestos y de la economía, ya que de las elecciones ya habían dialogado con anterioridad de las "posibilidades" que tenían.