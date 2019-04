Miquel Roca: "Queda claro que la acusación no tiene prueba testifical ni pericial" contra la Infanta

Miquel Roca, abogado de la Infanta Cristina, ha señalado, poco antes de que se conozcan las conclusiones del juicio del caso Nóos, que lo afrontan "con confianza" sin alterarles "lo que haga Manos Limpias".

Explica que quieren que se dicte sentencia y que "se reconozca, desde la absolución, la inocencia de nuestra patrocinada".

"Queda claro que la acusación no tiene prueba testifical ni pericial" ya que "en el juicio oral no se ha practicado ni un cuatro de prueba en relación a la pretendida acusación que se formuló contra la Infanta". Por ello, señala que "es satisfactorio constatar que no hay ninguna prueba contra la Infanta"