El ministro principal de Gibraltar reta a España a ir a los tribunales internacionales

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar ha instado a España a acudir a los tribunales internacionales para defender su posición. "Reto a España a ir al Tribunal Internacional de la Mar y ahí [[LINK:INTERNO|||20120518-NEW-00039-false|||demostraremos quién tiene razón]]. Pero España nunca no quiere ir, ¿será que no está tan segura de su posición?", ha declarado en una entrevista.



Tras reiterar que tiene "mucho respeto" al [[LINK:INTERNO|||20120517-NEW-00007-false|||ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo]], el ministro principal de Gibraltar ha insistido en que "la realidad" es que las aguas próximas al Peñón son gibraltareñas y que lo que hay que hacer es "buscar soluciones" para el conflicto con los pescadores españoles.



"¿España quiere dar palos a su propia gente?", se ha llegado a preguntar Picardo, tras lo cual ha insistido en que el "chantaje" que considera está haciendo el Gobierno español con los pescadores "no va a funcionar". "Tenemos que seguir llevándonos bien, trabajando juntos, no condenados a entendernos, sino buscar soluciones. Estas aguas son de Gibraltar y siempre lo han sido desde 1713", ha añadido.



El ministro principal ha explicado que lo que prohíbe Gibraltar a los pescadores españoles no es faenar en esas aguas, sino utilizar ciertas artes de pesca que están prohibidas en una ley de 1991. Según ha indicado, el acuerdo posterior de 1999 que permitía faenar allí "incumple la ley" y por eso lo ha roto unilateralmente.



Para Picardo, es "una gran pena" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya abandonado el foro tripartito que impulsó el Gobierno socialista, si bien ha subrayado que Gibraltar sigue "apostando" por ese foro de diálogo.



En este sentido, ha defendido que el conflicto pesquero es una cuestión que se debe "discutir con sosiego para buscar soluciones" y que en ello [[LINK:INTERNO|||20120518-NEW-00169-false|||no debe intervenir ni la Royal Navy ni la Guardia Civil.]]



Sobre la ausencia de la Reina Sofía en los actos de conmemoración del 60 aniversario de la Coronación de Isabel II, ha asegurado que le ha dado "mucha pena" que la soberana británica "no haya podido celebrarlo con su prima", una decisión que considera una "reacción del siglo XIII en el siglo XXI".



Tras aclarar que sus críticas no van dirigidas a la Casa del Rey, sino contra el Gobierno de Mariano Rajoy por tomar esta decisión, Picardo ha señalado que no cree que "se le deba prohibir a nadie nada que quiera hacer". "Es una cosa que un político no debe permitir", ha subrayado.