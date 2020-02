El ministro de Justicia niega un pacto para rebajar las condenas del 'procés' y Podemos lo da por hecho

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido diálogo y consenso para modernizar y agilizar la administración en su primera comparecencia en el Congreso, donde ha presentado los ejes de su plan Justicia 2030 y ha pasado de puntillas por proyectos polémicos, como la reforma del Código Penal. Sólo tras la críticas de la oposición en la Comisión de Justicia Campo ha defendido la necesidad de reformar esa ley, ha asegurado que no hay compromiso con ningún partido para modificar la sedición y ha prometido un "amplio debate" en torno a los posibles cambios. También ha sido en el turno de réplica cuando ha subrayado la obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de abordar una eventual reforma del sistema de elección de los vocales y ha llamado a negociar a los partidos "de Estado", aunque el PP le ha advertido de que no entrará en un "mercadeo" de nombres. El portavoz de PP, Luis Santamaría, ha garantizado al ministro la disposición al diálogo de su grupo para las reformas que necesita la Justicia, asegurar su independencia y defender "a ultranza" el Estado de derecho, pero no para crear "espacios de impunidad" para los líderes del "procés". En la misma línea, Javier Ortega-Smith (Vox) ha acusado al Gobierno de intentar satisfacer a los "golpistas" de Cataluña y Edmundo Bal (Ciudadanos) ha advertido al ministro que sería "una vergüenza" plantearse indultos o amnistías.

En nombre de los socios del Gobierno, Jaume Asens ha destacado la oportunidad de dejar de delegar en los tribunales la solución de los problemas políticos, mientras que desde ERC, JxCat y EH-Bildu y la CUP se ha pedido valentía para acabar con la "politización" de la justicia. El PNV ha vuelto a tender la mano para que la Justicia recupere su legitimidad social. Campo, cuya comparecencia también había pedido la oposición por polémicas declaraciones de representantes de Podemos en el Gobierno sobre la judicatura y la Fiscalía, ha pedido seriedad para no malgastar el tiempo, ante la seguridad de que en un Ejecutivo de coalición hay y habrá "discrepancias", "malos entendidos" y hasta "equivocaciones".

Podemos ve voluntad de reformar el delito de sedición

A la salida de la comisión se le ha preguntado a Asens si, tras escuchar al ministro, mantiene la esperanza de que los presos del 'procés' puedan salir de prisión en unos meses, y él ha respondido que "es una posibilidad". "Hay voluntad política para reformar el Código Penal y ese es uno de los puntos que se tendrá que trabajar en el Gobierno", ha añadido, incidiendo en que tanto el PSOE como Unidas Podemos comparten la necesidad de "modernizar y democratizar" esta norma en "varios puntos concretos", uno de ellos el delito de sedición. Eso sí, Asens no se ha aventurado a fijar plazos para esa eventual reforma y, por tanto, tampoco para que se puedan beneficiar de ella los condenamos por el referéndum independentista del 1 de octubre. "Los tiempos tendremos que verlos", se ha limitado a decir.