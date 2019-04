Millo: "Si el Gobierno comienza a ceder ante el independentismo, éstos lo entenderán como una debilidad, se rearmarán y volverán a intentarlo"

Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña, ha indicado que no espera "nada bueno de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra" y cree que "si Sánchez empieza a hacer cesiones al independentismo, se va a interpretar como una debilidad del Estado y habremos tirado por el suelo el trabajo de los últimos años".

En su opinión, "Torra no es otra cosa que la voz de Puigdemont, que le da instrucciones desde Alemania". "Me gustaría comprobar si este mundo independentista que intentó forzar la ruptura de España ya ha rectificado. Sería bueno ver a Torra aceptando que la vía unilateral no es posible, aceptando que Cataluña puede tener un futuro mucho mejor dentro de España".

Subraya que "quien paró los pies al independentismo fue el Gobierno de Mariano Rajoy" y cree que "hoy Cataluña es España gracias al trabajo del Gobierno de Rajoy con Sáenz de Santamaría al frente de la vicepresidencia".

Explica que dentro del independentismo están aquellos que lo son desde siempre, que es ERC, y tienen más paciencia, y por otro lado está el bloque de Puigdemont que "está en otra galaxia".

En una entrevista en Espejo Público, Millo insiste en que "si el actual Gobierno comienza a ceder con el independentismo, ellos lo entenderán como una debilidad, se rearmarán y volverán a intentarlo". Preguntado por qué sería ceder ante el independentismo explica que, como el Gobierno no puede aceptar que se celebre un referéndum, ceder sería que comience a "dar compensaciones que pudieran suponer un agravio comparativo con el conjunto del resto de España".

Por otro lado, Millo ha recordado que José María Aznar fue "quien más cedió ante el independentismo y ahora intenta dar lecciones ante quien no ha cedido nunca, Mariano Rajoy".