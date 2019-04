Millo revela la "trampa del Fairy" contra los policías el 1-O: patear su cabeza al resbalar y caer al suelo

El exdelegado del Gobierno en Cataluña Josep Enric Millo se ha referido este martes durante su declaración en el juicio del procés en el Supremo a la "trampa del Fairy" como uno de los tipos de agresión que sufrieron los agentes que participaron en el dispositivo desplegado en la jornada del referéndum del 1 de octubre en Catalunya. Consiste en verter detergente, para que el agente resbale y caiga al suelo "y luego les patearan la cabeza", ha explicado.

Así lo ha revelado Millo, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, en su declaración como testigo en el juicio al 'procés', en la que ha explicado que, meses antes del referéndum, mantuvo una "charla informal" con Junqueras, que éste le pidió explícitamente que no se hiciera pública.

En esa reunión, ha señalado el exdelegado del Gobierno, Junqueras admitió que era consciente de que el referéndum de independencia podía generar "una situación complicada" y afirmó que "él personalmente no era partidario de ir tan deprisa", aunque se debía a su "compromiso" con el Govern. Según Millo, durante su encuentro el presidente de ERC le expuso que él era "absolutamente partidario del referéndum" y que había sido independentista desde siempre, por lo que ahora no tenía que "demostrarlo".

En ese sentido, el exvicepresidente de la Generalitat le sugirió que otros miembros de su Govern, que no habían sido independentistas hasta ese momento, tenían que hacer un "esfuerzo importante para demostrar que lo eran. Y más que yo", subrayó Junqueras a Millo. El exdelegado del Gobierno ha relatado que dijo a Junqueras que no tenía "nada en contra " de sus convicciones independentistas, pero le advirtió de que el Govern "no podía incumplir la ley y convocar y realizar el referéndum".

Según Enric Millo, la postura de los miembros del Govern "no varió" con el paso del tiempo, "especialmente después de que el Parlament se comprometiera a realizar el referéndum". "Mi capacidad de persuasión tiene límites y cuando alguien está dispuesto a incumplir el marco legal vigente, si es una decisión consciente y premeditada, llega el momento que no se puede hacer nada más para evitarlo", ha lamentado el exdelegado del Gobierno y exdiputado del PP.

Te puede interesar

Torrent ante el tribunal del procés: "Tengan presente que volveremos a votar"

El juez Marchena demuestra su seriedad y firmeza en los primeros interrogatorios del juicio al 'procés'

Junqueras dice que la gente concentrada alrededor de la consellería mantenía una "actitud pacífica, respetuosa"