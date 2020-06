Millet dice desconocer dónde fueron a parar los diez millones desviados del Palau porque "mucha gente cobraba en negro"

El saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet, que espera sentencia por el expolio de la institución cultural, ha asegurado que desconoce dónde fueron a parar los casi diez millones de euros desviados cuyo destino no se ha podido acreditar, porque "hay mucha gente que cobraba en negro".

En unas declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio, Millet ha afirmado que no tiene "ni idea" de cuándo puede salir la sentencia del juicio por el expolio, en el que el fiscal rebajó de los 27 años y medio hasta los 14 años y 9 meses de cárcel su petición para el exresponsable del Palau de la Música, después de que incriminara a CDC en el cobro de comisiones a través de la institución cultural.

Millet ha afirmado que desconoce el destino de los casi 10 millones desviados del Palau que la investigación judicial no pudo acreditar adónde fueron a parar: "No lo sé. Si lo supiera ya lo habría dicho, no sé si han hecho bien los números, hay mucha gente que cobraba en negro".