Miguel Sebastián, sobre las primarias socialistas: "La gente de Patxi se decantará por Pedro o Susana y estará muy reñido"

El exministro de Industria en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y economista Miguel Sebastián considera que las negociaciones del 'brexit' serán complicadas y largas y asegura que habrá "portazos, reconciliaciones y llamadas" durante los próximos dos años.

Advierte de que "tenemos que estar preparados para todo" y recuerda que aunque "el principio no ha sido bueno, lo importante es cómo termine" esta negociación.

Miguel Sebastián asegura que España "tiene que tener un peso en la negociación política importante" porque tiene muchos intereses respecto a Reino Unido. Asegura que a nuestro país no le conviene que los ingleses que viven aquí se vayan ni que dejen de venir los turistas británicos, así como tampoco sería bueno para la economía española que las empresas nacionales que han invertido en las islas británicas se vean perjudicadas.

Preguntado sobre la postura de España con respecto al 'brexit', Miguel Sebastián reconoce que es necesario que España negocie aunque hay que mantenerse firme para que el ejemplo británico no se extienda.

Sin embargo, asegura que el ejemplo de Reino Unido no se va a extender, en alusión a Cataluña, porque "son dos temas bastante distintos" y asegura que "otros se les ha dicho que no van a estar en ese espacio".

Preguntado sobre las declaraciones del que fuera gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez sobre la salida de Bankia a bolsa que desacreditan la situación del sector financiero en ese momento, Sebastián dice que no conoce la situación o si hubo una advertencia de que no se llevara a cabo esa operación y reconoce que "Miguel Ángel tuvo mala suerte porque la burbuja estaba más que vendida cuando llegó" y añade que "una vez que estalla la burbuja, tendría que haberse tomado más en serio la situación del sistema financiero porque las propias cajas no reportaban su verdadero estado".

El que fuera ministro de Industria asegura que "el Banco de España tiene que hacer una autocrítica" y critica que "estamos en un país en el que perseguimos más a las personas que a las políticas" e insta a aprender a "sentar las bases para que no se vuelva a repetir".

"El partido está peor que nunca"

Sobre su asistencia al acto de presentación de Susana Díaz a las primarias socialistas y preguntado sobre cómo se produjo ese cambio de apoyo, dado que antes Miguel Sebastián estaba en el lado de Pedro Sánchez, el exministro dice que el que fuera secretario general del PSOE "no ha hecho una buena gestión al mando del partido porque el partido está peor que nunca" y explica que no se refiere a resultados electorales, sino al ambiente de Ferraz: "El partido está profundamente dividido y enfrentado y así es muy difícil avanzar".

Miguel Sebastián critica la gestión de Pedro Sánchez al frente del partido y asegura que "no se supo rodear" porque "utilizó una política de 'centrifugadora': echar a todos fuera y quedarse con su núcleo".

Preguntado sobre si es Pedro es capaz de crear un nuevo PSOE, Miguel Sebastián dice que "le encantaría" pero que no cree en la capacidad de cambio de Sánchez porque "está diciendo que es estupendo, que lo hizo todo muy bien y que le echaron" pero matiza que "no lo estaba haciendo todo bien".

Asegura que no ve a Pedro "con un proyecto reformista, pero a Susana sí la veo con ganas de integrar" a políticos de todos los pensamientos y reconoce que las primarias estarán "bastante justas" porque "la gente de Patxi se decantará por Pedro o por Susana y estará muy reñido, lo cual es malo, porque si está muy reñido el día después de las elecciones es cuando van a empezar los problemas de verdad".

En cuanto a las distancias que marcó Ferraz entre el PSOE y el gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián considera que "nosotros no hemos conseguido poner en valor todo lo que hicimos", pero asegura que él mismo hace autocrítica por no haber anticipado la magnitud de la crisis, aunque recuerda que ya alertaron de que "España no iba bien".

Sobre la subida de la luz, que ha generado grandes polémicas por los altos costes, Miguel Sebastián explica que hay que apostar por las energías renovables y responde a la pregunta de por qué España se queda atrás en energía solar que cuando llegó al Ministerio de Fomento en 2008 tuvo que frenar el desarrollo de la energía fotovoltaica porque "fuimos demasiado rápidos".

Preguntado sobre la irrupción de Podemos en el Congreso de los Diputados, después de que Miguel Sebastián tuviera una discusión con José Bono, cuando este era presidente de la Cámara Baja, por proponer que los parlamentarios fueran sin corbata en los meses de calor, Miguel Sebastián bromea y dice que "ya me gustaría veros a vosotros con mono de presidente".

El exministro de Fomento asegura que su propuesta la hizo "copiando al primer ministro conservador de Japón" y explica que "aquí mucha gente lo pasa mal, pasa mucho frío en invierno y calor en verano. Pero también hay mucha gente que pasa calor en invierno y frío en verano" debido al derroche y dice que se trató de una "llamada al ahorro energético".