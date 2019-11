Al menos dos detenidos en una operación por una presunto fraude de subvenciones de la Generalitat

La Guardia Civil esta desarrollando desde primera hora de esta mañana en Barcelona una operación por una presunta malversación de subvenciones públicas de la Generalitat en el ámbito del deporte, en la que está practicando diversas detenciones y registros.

Según han informado fuentes del Instituto armado, la operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, está relacionada con la investigación de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Estos delitos se habrían cometido con la supuesta concesión fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Secretaria General de l'Esport y su órgano dependiente, el Consell Català de l'Esport. Las fuentes informantes no descartan que durante la operación se puedan practicar detenciones.