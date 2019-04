Méndez de Vigo, a Forcadell: "Nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tiene que "responder ante la justicia y respetar las decisiones judiciales como cualquier otra persona" y ha añadido que la justicia es independiente y "no responde a presiones ni manifestaciones".

Méndez de Vigo ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por las palabras de Forcadell que ha asegurado que su eventual inhabilitación sería "un ataque tan grande a la democracia que es inconcebible" y ha acusado al Estado de "utilizar el poder judicial" para intentar "censurar" los debates parlamentarios.

Después de que Forcadell compareciera ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigada por desobedecer al Tribunal Constitucional, Méndez de Vigo ha subrayado que en España "la justicia es independiente y no responde a ningún tipo de presión ni de poder político ni económico, ni de manifestaciones de ningún tipo".

"Insinuar que la justicia en España no es independiente o que está sometida a presiones no sólo es falso sino también injusto con los jueces que realizan su labor", ha añadido. Ha subrayado que en España "no hay impunidad y que todos están sometidos al imperio de la ley y la justicia" y que "nadie puede tener carta blanca para desobedecer las leyes o actuar con impunidad" y menos los que ejercen la función pública.

El TSJC investiga a la presidenta de la cámara catalana, a raíz de una querella de la Fiscalía por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, por permitir que el pleno del 27 de julio pasado votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abría la puerta a una vía unilateral a la independencia.