El Gobierno aprueba un real decreto que permite la contratación de 10.000 profesionales sanitarios

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley de medidas que permiten a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, posibilitando así la el contrato de unos 10.000 profesionales sanitarios.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado una "serie de medidas urgentes en relación con el Sistema Nacional de Salud dada la crisis sanitaria" del coronavirus, que obliga a "adoptar una serie de medidas excepcionales, transitorias en materia de recursos humanos aplicables a todo el territorio nacional.

Darias ha anunciado este real decreto permite la "contratación de profesionales sanitarios, tanto facultativos como no facultativos, ante la presión asistencial". Las comunidades autónomas y, también Ingesa, podrán contratar a "aquellos médicos que han aprobado el MIR pero no han obtenido plaza en la convocatoria 19/20 y a aquellos médicos especialistas que son no comunitarios, de fuera del ámbito de la comunidad europea".

El texto normativo recoge también que el contrato que se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta doce meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses. El periodo de servicios prestados será tenido en cuenta para el reconocimiento de efectos profesionales del título de especialista.