Mas asegura que convocará la consulta y que sería "grave" que la "abortaran"

El presidente catalán y líder de CDC, Artur Mas, ha avisado al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, sin citarlo, de que tiene una "ocasión de oro" con la propuesta del Parlament de demostrar diálogo, y le ha advertido de que Cataluña quiere la consulta para no seguir nadando a "contracorriente".

"¿Se puede dialogar con el partido del 'no' a todo? Esperamos respuesta, y la respuesta vendrá en pocos meses y veremos dónde estamos", ha afirmado Mas, en alusión al PP, en un discurso en un Consell Nacional de CDC ampliado con unos 2.000 militantes, entre consellers y otros cuadros del partido, que han recibido a su líder con un sonoro aplauso y gritos de "independencia". Mas ha asegurado además que el 9 de noviembre convocará la consulta soberanista para que los catalanes puedan decidir su futuro colectivo y que espera que nadie quiera "abortar" la iniciativa porque sería "muy grave desde el punto de vista democrático".

El líder de CDC ha intervenido hoy en un Consell Nacional especial de su partido después de que el jueves el Parlament catalán aprobara la propuesta de pedir al Congreso la transferencia de competencias a la Generalitat para convocar la consulta, una iniciativa que Rajoy calificó ayer de "unilateral" y que hace "imposible dialogar". El presidente catalán ha respondido, con ironía, al secundar que Cataluña puede actuar unilateralmente porque tiene "todo el poder", "la mayoría de la población" de España y "el mando de las fuerzas armadas".

Pero ya en tono serio, ha lanzado la advertencia de que Cataluña no es "propiedad de nadie" ni del Estado español, sino "solo de los más de 7 millones de catalanes". "Se nos presenta como intransigentes que quieren imponer cosas de forma unilateral" pero lo que hay ahora "es una ocasión de oro para saber si el partido mayoritario -de España- tiene actitud de diálogo para que esta proposición de ley sea negociada", ha recalcado. El líder de CDC se ha dado un plazo de "pocos meses", para evitar "juegos de dilación", para ver si la actitud de diálogo que ha dicho que tienen las instituciones catalanes está también en "la otra parte", porque "dos no se pueden abrazar si uno no quiere".

El presidente de la Generalitat ha recurrido a una metáfora futbolística para resaltar que en la "cámara lenta" de las repeticiones de las jugadas se ve quién hace "las zancadillas y los empujones" y "quién hace comedia y quién no". Y en la cámara lenta, ha proseguido en alusión al PP, se observa "el no rotundo al Estatut, el recurso al Tribunal Constitucional, el no rotundo al pacto fiscal y el no rotundo a la voluntad democrática de la mayoría del pueblo catalán -de celebrar una consulta-".