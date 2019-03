"¿De qué sirve la independencia si no lo reconoce nadie?"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se pregunta de qué serviría una Cataluña independiente del resto de España "si no lo reconoce nadie", por lo que considera que el proceso soberanista "no se puede hacer de cualquier manera" y que "no es una batalla de testosterona, sino de neuronas". En una entrevista a tres días de la Diada, Mas se pregunta: "¿De qué serviría que Cataluña fuera un día un Estado independiente si no lo reconoce nadie? ¿Tendríamos la satisfacción de ser independientes y no reconocidos? Todo va junto".

"No se puede hacer de cualquier manera", afirma Mas al semanario El Temps respecto a este asunto, y añade en la entrevista que "Cataluña, este tipo de procesos, una vez que los ha intentado, casi siempre los ha hecho mal. Y alguna vez ha hecho el ridículo". "Si la batalla es para ver quién los tiene más grandes, y disculpe la expresión machista, volvemos a estar perdidos como siempre. Esto no es una batalla de testosterona. Es una batalla de neuronas. Y de emociones. Juntas. Si no lo entendemos esta vez la acabaremos pifiando", afirma Mas.

Mas ha hecho esta reflexión en vísperas de la Diada. Un total de 2.328 agentes de los Mossos d'Esquadra integrarán el dispositivo de seguridad en Cataluña durante ese 11 de septiembre, para garantizar que los ciudadanos se puedan manifestar con total normalidad y civismo.

En rueda de prensa, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha asegurado que el dispositivo policial, que se pondrá en marcha el miércoles 10 de septiembre y finalizará el 11 de septiembre por la noche, está diseñado y previsto para que la Diada se celebre "con normalidad" y que "todas las sensibilidades que se quieran expresar con civismo lo puedan hacer".



El dispositivo estará integrado por 832 agentes en toda Cataluña el día 10 de septiembre, cuando empiezan los actos institucionales, y por 2.328 el 11 de septiembre, cuando se celebrará la "Via Catalana" en Barcelona, promovida por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, a la que ya se han inscrito más de 450.000 personas.



De los Mossos que se movilizarán el día 11, 86 se incorporarán a los 271 que trabajan habitualmente en Tarragona para garantizar la seguridad de la convocatoria de Societat Civil Catalana (SCC).

En el dispositivo de seguridad participan un centenar menos de agentes que el pasado año y no hay elementos de "alarma especial", según el conseller.



Espadaler, que ha restado trascendencia a la carta del consulado de EEUU en la que se recomienda a los americanos que viven en Barcelona que eviten los actos de la Diada, ha señalado que la principal prioridad es garantizar la movilidad, especialmente para facilitar la entrada a Barcelona a los participantes de la "Via Catalana".

Los Mossos también se centrarán en garantizar la seguridad ciudadana y, como tercera prioridad, se activarán a todas las unidades antidisturbios como medida de prevención.

Con motivo de la Diada, se han comunicado un total de 53 manifestaciones -24 el día 10, 21 el día 11 y 8 de carácter laboral-, así como multitud de actos institucionales.

De todas las manifestaciones comunicadas, en tan sólo una, convocada por la formación ultra Alianza Nacional el día 11 de septiembre, entre las 12.00 y las 15.00 horas, se ha acordado modificar el recorrido, para que no coincida con otras marchas de ideología opuesta.

El conseller ha asegurado que no ha pedido apoyo a la Policía Nacional, si bien ha solicitado que se adopten medidas para evitar que se repitan incidentes, como los del pasado año, en el edificio Blanquerna de la Generalitat de Cataluña en Madrid.